Segno Capricorno ascendente Pesci

Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella dei Pesci ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloa quanto possiamo essere portati a credere, questo tipo di Capricorno non perde mai di vista la praticità e il contatto con la realtà conferitigli dalla sua natura saturniana. Tuttavia, l'ascendente Pesci gli rende una personalità più flessibile e adattabile. Sebbene mantenga molte delle caratteristiche del segno originario, è molto spirituale e prova una certa empatia emotiva che lo porta a immedesimarsi nei panni degli altri. Questo atteggiamento lo rende simpatico, generoso e un amico buono e leale.difficilmente può essere classificato con una precisa indicazione, poiché in questo legame astrale si mescolano caratteristiche abbastanza diverse, che attribuiscono una personalità e un temperamento flessibili e adattabili. In amore è romantico, sentimentale e si dona senza tante condizioni. Insomma, in questo campo emerge l'indole nettuniana che rende questo nativo fantasioso e sognatore, predisposto alle cotte platoniche. Sul lavoro le sue ambizioni sono sempre presenti e molto potenti. A volte può sembrare che indugi nel prendere una decisione, ma in realtà gli piace riflettere e valutare le cose più di una volta, senza fretta, soprattutto quando si tratta di fare delle scelte impegnative. L'amicizia è molto importante e se occorre, la difenderà con le unghie e con i denti.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store