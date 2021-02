Segno Capricorno ascendente Capricorno

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Capricorno ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlocon ascendente nello stesso segno è una persona dotata di senso pratico e una spiccata determinazione, che lo porta a pianificare nel dettaglio i propri traguardi e gli obiettivi da raggiungere. Gli piace seguire un certo metodo ed è ostile ai cambiamenti. Pochi altri segni hanno il senso di responsabilità e del dovere così sviluppato. Questo nativo è persino capace di mettere in secondo piano i suoi sentimenti e le persone più care, anteponendo ad essi gli obblighi di lavoro. È una di quelle persone che pur trovandosi in un ambiente molto caldo, può tremare dal freddo.ha grande una intelligenza e capacità di ponderazione. Va dritto al punto e per questo motivo a volte può sembrare scortese o presuntuoso, ma niente potrebbe essere più lontano dalla realtà, poiché chi nasce in questa particolare condizione astrale, è una persona abbastanza umile e alla mano. È parsimonioso, difficilmente spreca energie per cose di poco conto o in questioni da cui non può trarre alcun beneficio. In genere non è un segno molto fortunato. Sa bene che se vuole raggiungere i suoi obiettivi, deve combattere duramente. Sentimentalmente, è un partner stabile e fedele. Chiunque abbia fatto parte della sua vita, anche per breve tempo, difficilmente potrà dimenticarlo.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store