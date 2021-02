Segno Acquario ascendente Vergine

Questo significa che la costellazione zodiacale all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella della Vergine ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlo, rendendo il suo atteggiamento oltremodo autocritico e notevolmente motivato nelle sue attività. Chiaramente, questa combinazione astrologica è combattuta tra il desiderio di libertà dell'Acquario e il bisogno di stabilità della Vergine. In genere, questo nativo si presenta con un aspetto fine ed elegante nel vestirsi, sebbene non disdegni di indossare un outfit abbastanza originale, ma senza allontanarsi troppo dal classico. Qualità che lo pone a un livello più alto nella cerchia sociale.è molto intelligente e preparato, ma gli manca quel minimo desiderio di prevalere sugli altri. Per questo motivo il più delle volte le sue capacità passano inosservate, mentre gli altri, più fratacchioni, ne approfittano a proprio tornaconto. Per fortuna il nostro è tendente alla modestia e semplicità, perciò non soffre troppo quando ciò accade. Sul lavoro questo nativo svolge le mansioni assegnategli con buona lena e volontà. È un perfezionista nel suo genere ed è sempre ben organizzato. Per questo motivo è spesso lodato e apprezzato da qualsiasi imprenditore. A livello sentimentale è un po' timido, oltre che critico, anche se questo non toglie che dentro di sé ci sia un vulcano in continua eruzione. Il suo problema è che controlla troppo le sue emozioni, e questo suo atteggiamento riduce le possibilità di un maggiore coinvolgimento personale.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store