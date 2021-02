Segno Acquario ascendente Toro

Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Toro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloa volte può influire sul carattere del'Acquario molto più dello stesso segno solare, soprattutto se l'ascendente è Toro, poiché è un segno determinato, forte e ambizioso. Insomma, un vero osso duro. Perciò, è sempre meglio non sottovalutare quando si ha a che fare con l'ascendente in Toro, ma inserirlo in primo piano quando si fa l'analisi di un profilo astrologico. In questo caso, il Toro ha un effetto calmante sull'Acquario, rendendolo più pacato e disciplinato del segno originario, che è alquanto più esaagitato e senza regole.è una persona pratica, rispettata e stimata per le sue doti di tenacia e costanza, ma che si distingue anche per le sue qualità intellettuali e creative. L'autocontrollo è una costante presente in ogni momento per questo tipo di Acquario, ma un'eccessiva pressione potrebbe improvvisamente farlo esplodere. E in questo caso sarà dura salvarsi da questo "Toro scatenato". Un'altra nota dolente per quest'antitetica combinazione astrale, è che può essere resistente ai cambiamenti, in contrapposizione ai suoi ideali di rinnovamento, fortemente suggeriti da Urano, il suo pianeta governatore. Insomma, si va da un'estremità all'altra. Metaforicamente parlando, è un po' come una pianta che, se spostata continuamente dal davanzale alla finestra, alla fine può appassire.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store