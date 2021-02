Segno Acquario ascendente Leone

Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Leone ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlocon il sole nel segno zodiacale in Acquario e l'ascendente Leone presenta una personalità ambivalente. Può inseguire con entusiasmo un certo ideale e dopo qualche tempo considerarlo un errore cambiando improvvisamente direzione. Senza nemmeno accorgersene, si smentisce e così che a volte barcolla da una parte all'altra. Questo pone degli ostacoli sulla sua strada, che non sempre riesce a superare per raggiungere i suoi obiettivi e, poiché sente che la sua vita è stata ingannata, cerca di ingannare gli altri.combina nei tratti della sua personalità l'autostima del Leone e l'originalità dell'Acquario. È molto impegnato negli ideali di uguaglianza e libertà, anche se spesso è attratto più dalla forma che dalla sostanza. Al primo impatto è una persona molto socievole, ma alquanto presuntuoso e arrogante, poiché si comporta come una specie di re. Ha un vero talento per il comando e l'organizzazione. Gli piace dare ordini e sa come farlo. C'è chi lo ammira per questo, mentre altri non lo apprezzano affatto. Di solito è giusto e attento, e la sua opinione è ascoltata con rispetto. Sentimentalmente, è molto impegnato. Può succedere che si sposi più di una volta e in ogni matrimonio ci possono essere dei figli.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store