Segno Acquario ascendente Gemelli

Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella dei Gemelli ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloha un'immaginazione ben sviluppata. È il tipo di persona intellettuale, curiosa e consapevole delle proprie capacità. Per dirla in breve, è uno di quelli che normalmente portano avanti nuovi concetti. È molto persuasivo e capace di convincere chiunque a condividere le proprie idee. È socievole con tutti, ma nonostante ciò non è molto attaccato agli amici e nemmeno alla famiglia. Ha un risposta per ogni situazione e nel suo lavoro dà il meglio di sé quando è sotto pressione.è un progressista molto attento agli ultimi avvenimenti sociali di cui ne è quasi sempre il protagonista. Dà l'impressione di avere molta fretta, infatti, la pazienza non è proprio il suo forte e a volte può capitare che al minimo intoppo lasci a metà ciò che ha iniziato con tanto entusiasmo. È un tipo curioso. Ama essere ben informato su tutto ciò che accade intorno a sé, che utilizza per i suoi dibattimenti negli incontri sociali. Non è un abitudinario, e forse è proprio per questo che è molto attratto dai cambiamenti e dalle novità. È un appassionato di lettura e ha anche una buona capacità di scrittura. Di solito ha più di un'occupazione e diversi hobby che lo aiutano a tenersi impegnato.