MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Home Oroscopo

Social

Storie

Favole

Proverbi

Tecnologia

Faidaté

Benessere

Ricette

Animali

Luoghi

Libri

Sport

Concorsi Segno Acquario ascendente Cancro Caratteristiche delle persone nate con il Sole nel segno zodiacale Acquario e ascendente in Cancro. Il tuo segno solare è Acquario e hai l'ascendente in Cancro? Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Cancro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlo qui.



L'immagine dell'Acquario con ascendente in Cancro è ben diversa dal segno originario. Chiaramente, è assai meno avventuroso ed eccentrico. È sentimentale, emotivo e i suoi pensieri sono prevalentemente rivolti alla casa e la famiglia. Una sua debolezza è l'ingenuità, un aspetto tipico di questa particolare coincidenza astrale, che può indurlo a lasciarsi trasportare verso falsi sentieri. A volte si aggrappa ai ricordi del passato, rallegrandosi dei bei momenti vissuti, specialmente quelli dell'infanzia.



Generalmente, l'Acquario ascendente Cancro è piuttosto protettivo nei confronti della famiglia, soprattutto con i figli. Inoltre, quando si verifica questa straordinaria combinazione astrologica, giacché influisce molto la luna, si ha una persona terribilmente romantica, con forti inclinazioni intellettuali, ma che sotto sotto è un imperdibile sentimentale. Sul lavoro o nella professione, questo nativo può avere successo in qualsiasi settore. Tuttavia, affinché possa andare d'accordo con il proprio io, deve fare uno sforzo di adattamento da parte di entrambe le forze che ha dentro di sé. La sua parte Acquario deve diventare più sensibile e ricettiva e rivolgere quella del Cancro un po' più verso il futuro affinché si liberi dai legami del passato.



Scrivi a Jennaro attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su App Store. Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Cancro ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlodell'Acquario con ascendente in Cancro è ben diversa dal segno originario. Chiaramente, è assai meno avventuroso ed eccentrico. È sentimentale, emotivo e i suoi pensieri sono prevalentemente rivolti alla casa e la famiglia. Una sua debolezza è l'ingenuità, un aspetto tipico di questa particolare coincidenza astrale, che può indurlo a lasciarsi trasportare verso falsi sentieri. A volte si aggrappa ai ricordi del passato, rallegrandosi dei bei momenti vissuti, specialmente quelli dell'infanzia., l'Acquario ascendente Cancro è piuttosto protettivo nei confronti della famiglia, soprattutto con i figli. Inoltre, quando si verifica questa straordinaria combinazione astrologica, giacché influisce molto la luna, si ha una persona terribilmente romantica, con forti inclinazioni intellettuali, ma che sotto sotto è un imperdibile sentimentale. Sul lavoro o nella professione, questo nativo può avere successo in qualsiasi settore. Tuttavia, affinché possa andare d'accordo con il proprio io, deve fare uno sforzo di adattamento da parte di entrambe le forze che ha dentro di sé. La sua parte Acquario deve diventare più sensibile e ricettiva e rivolgere quella del Cancro un po' più verso il futuro affinché si liberi dai legami del passato.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store

Acquario Aeronautica Militare Amazon Animali Anonimo Ariete Ascendente Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Charles Perrault Compatibilità Concorsi Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Ex Facebook Faidaté Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Guardia di Finanza Hans Christian Andersen La Fontaine Leone Libri Luoghi Marina Militare Oroscopo Pesci Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Sagittario Scorpione Social Sport Storie Tecnologia Toro Trilussa Tristi Vere Vergine Video Vigili del Fuoco false ltr item 2.3: Segno Acquario ascendente Cancro Segno Acquario ascendente Cancro Caratteristiche delle persone nate con il Sole nel segno zodiacale Acquario e ascendente in Cancro. https://1.bp.blogspot.com/-l_QJKPIA3-E/YBVdUfo59CI/AAAAAAAADGo/QzzzeMHYo9Anh4T_hJx9uRW2PVEqNkU9QCLcBGAsYHQ/s696/acquario_cancro.jpg https://1.bp.blogspot.com/-l_QJKPIA3-E/YBVdUfo59CI/AAAAAAAADGo/QzzzeMHYo9Anh4T_hJx9uRW2PVEqNkU9QCLcBGAsYHQ/s72-c/acquario_cancro.jpg 2.3 https://www.duepuntotre.it/2021/02/segno-acquario-ascendente-cancro.html https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/2021/02/segno-acquario-ascendente-cancro.html 6528433828354979305 UTF-8

Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare