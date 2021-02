Segno Acquario ascendente Ariete

Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella dell'Ariete ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarloha una forte personalità, un'insolita forza di volontà e la convinzione nelle sue idee. Questa è la classica cooperazione tra segni in cui l'Ariete mette tutta la sua iniziativa a disposizione della creatività e dello spirito progressista dell'Acquario. È la rapidità di pensiero marziana che si unisce alla creatività innovativa uraniana, che insieme conferiscono a questo fortunato nativo un talento unico per risolvere problemi e fornire soluzioni anche alle sfide impossibili.è una combinazione astrologica generosa, ottimista e frizzante. Non è una persona particolarmente altruista e può abbandonare "" quando l'aria diventa pesante. Primo, perché l'Ariete lo rende assai impaziente. Secondo, non ha più la capacità di predire il futuro, facoltà tipica nel segno originario. Sempre in cerca di un amore che lo incanti nel profondo, l'Acquario Ascendente Ariete è il pioniere per eccellenza. L'avventura è una costante della sua vita e non ha paura di imbarcarsi in tutte le sfide che gli sono poste davanti. E, poiché mal tollera la disciplina, capita sovente che abbia conflitti con persone che occupano posti di rilievo, sia nella vita privata e sociale che nei rapporti sul lavoro con i propri superiori. In ogni caso, riesce a risolvere tutti questi conflitti ogni volta in modo amichevole.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store