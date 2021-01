Segno Pesci ascendente Vergine

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().nate sotto il segno zodiacale dei Pesci con Ascendente in Vergine, a prima vista possono sembrare distanti e insensibili, ma è solo una maschera dietro la quale nascondono le loro incertezze, soprattutto la loro timidezza. In realtà, hanno una grande sensibilità e apprezzano molto i rapporti interpersonali, scambiando opinioni, interagendo con persone di cui si fidano. Sebbene non siano ambiziosi, a loro piace imparare e migliorare.hanno una mente ordinata e analitica, alquanto agile e sveglia. Sentono molto il senso dell'onore e amano aiutare le persone in difficoltà. Non sopportano i ritardi e sulla puntualità sono assai pignoli. Anche l'attenzione ai dettagli è appannaggio di questa fusione astrale, e chi ne fa parte possiede la capacità di conoscere tutti i segreti per ottimizzare la realtà. In taluni casi possono soffrire del complesso d'inferiorità e per questo motivo non si trovano a loro agio in ambienti che non conoscono. In campo sentimentale, poiché hanno una visione romantica del matrimonio, spesso tendono a idealizzare il loro partner, per questo motivo, può capitare che si sentano delusi e amareggiati quando le cose non vanno come avevano previsto.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store