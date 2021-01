Segno Pesci ascendente Scorpione

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().dona ai Pesci una buona resistenza fisica e una maggiore determinazione ad accettare le sfide. Non che i Pesci scappino di fronte alle difficoltà, solo che hanno una certa tendenza a eludere quei problemi che li minacciano, a volte mettendo la testa sotto la sabbia. Sotto gli influssi audaci e temerari plutoniani, accade il contrario, accettando qualsiasi sfida, soprattutto quando il gioco si fa duro, allora accade che da timidi pesci si trasformino in famelici piranha.è un po' controversa e contraddittoria. Sotto un certo aspetto hanno un animo molto romantico e la capacità di dare amore al proprio partner, la famiglia e gli amici, ma non disdegnano di litigare con chiunque e senza pensarci due volte, rendendo loro la vita impossibile. Quest'ultimo atteggiamento può diventare davvero negativo, intraprendendo eterne discussioni, immergendosi in situazioni complesse e dannose, invece di cercare accordi. La diplomazia non è il loro forte, e se c'è qualcosa che non gli piace, sono diretti e crudeli nelle conclusioni, creandosi, così, parecchi nemici e oppositori.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store