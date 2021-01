Segno Pesci ascendente Sagittario

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().i nativi Pesci ascendente Sagittario hanno una corporatura leggermente più prestante e atletica in confronto alla media del segno. L'espressione del viso esprime gioia e giovialità. Con il passare degli anni, il piacere per la buona cucina li porterà un po' a ingrassare. I Pesci con ascendente in Sagittario hanno il morale quasi sempre alto. Sono allegri, ottimisti ed estroversi. In genere vedono il bicchiere mezzo pieno, anche nelle situazioni più difficili., simpatici e molto calorosi, c'è uno spirito libero che vive dentro l'anima dei nativi dei Pesci con ascendente in Sagittario, che non vede l'ora di uscire, proprio come il genio della bottiglia. Adorano ricevere amici, ma spesso finiscono per trovarsi in casa ospiti che non hanno invitato. Nella sfera dei sentimenti, gradiscono molto il contatto sociale e cercano tenacemente di fare nuove amicizie o di farsi coinvolgere in una nuova storia d'amore. Nonostante non mantengano sempre ciò che promettono, è quasi impossibile che un Pesci ascendente Sagittario non piaccia alla gente.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store