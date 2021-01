Segno Pesci ascendente Leone

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().delle caratteristiche più spiccate nei Pesci con ascendente in Leone sono la vanità e l'ambizione. In genere, queste persone riescono a fare amicizia molto facilmente con tutti, ma è altrettanto facile che si facciano dei nemici, giacché c'è gente parecchio invidiosa, che non riesce a sopportare chi è capace di raggiungere così rapidamente il successo. Devono solo stare attenti a non permettere che il loro egocentrismo diventi autoritarismo, perché ciò li porterebbe inevitabilmente a isolarsi dalle persone intorno a loro.sono tra i più forti ed energici nel loro genere, sempre disposti a mettere in atto le loro capacità di leader. Il loro orgoglio fa sì che non si accontentino della mediocrità. Amano le lusinghe, mentre il loro amor proprio non tollera le critiche. Hanno un carattere intuitivo e in ogni cosa che fanno, ci mettono il cuore. Se a tutto questo si aggiunge una volontà inarrestabile, ecco che da questa combinazione esce fuori una persona capace di raggiungere ogni sua aspirazione. In amore hanno un vero talento per la seduzione e grazie alle loro connaturali doti di simpatia e allegria, riescono a conquistare il cuore delle persone.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store