Segno Pesci ascendente Gemelli

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati.che hanno nel tema natale il Sole in Pesci e l'ascendente in Gemelli, si distinguono per il loro sguardo che solitamente è vivace e luminoso, caratteristiche conferite dal Gemelli, che si mescola con la sfumatura candida e sognante dei Pesci. Ciò è dovuto dallo scontro della mente del primo con le emozioni del secondo. Entrambi i loro segni sono mutevoli, questo vuol dire che condividono le stesse caratteristiche d'instabilità, motivo per cui a volte appaiono insicuri e indecisi. Le difficoltà arrivano quando devono mettere in pratica i propri pensieri, considerato che non sempre riescono esprimere nel reale ciò che vedono nella loro immaginazione.hanno un approccio gioviale e amichevole con le persone e la capacità di mettersi nei loro panni. Per questo riescono subito a circondarsi di nuovi amici e conoscenti. Nessuno può superarli nelle discussioni intellettuali, dal momento che sono assai intelligenti e di certo non manca loro un'eloquente favella. In genere invecchiano molto bene, giacché, a quanto pare, hanno il potere di conservare negli anni la loro freschezza giovanile. Sentimentalmente parlando differiscono dal comune segno solare poiché più stabili e meno inclini all'infedeltà.