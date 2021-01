Segno Pesci ascendente Cancro

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().sono molto probabilmente le persone più modeste e dal cuore gentile di tutta la cintura dello zodiaco. Sono apprezzati per la loro natura delicata e tonificante e offrono supporto emotivo in modo istintivo e spontaneo ai loro amici e congiunti. Sia gli uomini che le donne che hanno questa caratteristica astrale, possiedono un fascino così intenso da stregare letteralmente le persone intorno a loro., come Pesci ascendente Cancro, rende questi nativi degli incorreggibili sognatori. I loro tratti sono armoniosi e un po' infantili. La loro casa si trasforma in un castello magico, protettivo, caldo e accogliente. Solitamente, i loro pensieri si concentrano su questioni domestiche e/o familiari, ed è per questo che spesso s'innamorano e mettono su famiglia fin dalla più tenera età, a volte anche prematuramente, il che li predispone ad affrontare difficoltà per le quali non sempre sono preparati. Una grave debolezza di questo particolare connubio tra due segni d'acqua, è l'incostanza emotiva, che in qualche occasione può portare instabilità nella loro vita sentimentale.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store