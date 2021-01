Segno Pesci ascendente Bilancia

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().di due segni zodiacali molto intensi, come Pesci e Bilancia, prende forma un profilo elegante, dalle forme armoniose, che trova supporto nell'eleganza e nel buon gusto. Ciò che manca a queste persone nate in questa particolare congiuntura astrale, è la fiducia in se stessi. Questo li porta a essere incapaci a prendere le proprie decisioni, per cui molto spesso si trovano in situazioni di blocco, cioè, non in grado di rispondere a ciò che la vita mette loro davanti.possiedono un nobile ideale di giustizia che li spinge alla ricerca dell'armonia sotto ogni suo aspetto. Sono dotati di una considerevole capacità affettiva, per questo motivo riescono senza difficoltà a coltivare nuove amicizie, stando sempre attenti a non ferire la loro suscettibilità. In genere sono tipi piuttosto tranquilli, le loro caratteristiche più importanti sono: garbo, diplomazia e discrezione. Hanno un carattere molto tollerante verso gli altri. Nonostante abbiano i propri principi e le convinzioni, sanno come mettersi nei panni di chiunque pur di mantenere la pace e l'armonia. Come innamorati, sono romantici e affettuosi, ma a volte si lasciano trasportare dal proprio partner.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store