Segno Pesci ascendente Ariete

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().sono persone che hanno uno straordinario fattore spirituale cui piace prendersi cura di se stessi, della propria anima e del proprio corpo. Mentre la stragrande maggioranza dei Pesci se ne stanno comodamente a crogiolarsi nell'acqua, l'Ariete aggiunge loro una certa grinta, per cui sono molto ambiziosi. Nuotano senza mai fermarsi alla ricerca perenne di un futuro migliore, giacché ci tengono molto alla qualità della vita., sono dei tipi dinamici e ambiziosi e prendono le loro decisioni con maggiore determinazione. Coloro che hanno l'ascendente in Ariete sono meno cauti e più sicuri di sé. Con decisione e risolutezza, riescono a ottenere senza troppe difficoltà tutto quello che si sono prefissati. In ambito sentimentale sono dei sognatori che vivono alla ricerca dell'amore perfetto. Il vero mistero è che ci troviamo di fronte a degli innamorati profondamente emotivi, ma poco dediti a esprimere i propri sentimenti. A volte questo conflitto di reazioni dà luogo a una certa aggressività, che si evidenzia nel comportartamento con gli altri.