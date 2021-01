Segno Acquario ascendente Sagittario

Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Sagittario ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlodi segno Acquario con ascendente in Sagittario, sono allegre e spensierate ed hanno una personalità molto forte e carismatica. Sanno come fare amicizia e in genere riescono a ottenere sempre ciò che vogliono. Sembra che nulla possa condizionare il loro buonumore. Hanno bisogno di un partner aperto e dinamico cui piace divertire e divertirsi. Quando ricevono una delusione da qualcuno, si riprendono assai velocemente.è sempre alla ricerca di un modo nuovo per migliorarsi, ha bisogno di sentirsi libero ed è molto difficile per lui piegarsi alla disciplina. È una persona alla mano e sempre disponibile con tutti. Ha un'incredibile rapidità mentale e un vivo interesse per espandere le sue conoscenze. Questo lo rende un comunicatore eccellente, che avvia facilmente qualsiasi tipo di relazione. Sul lavoro ama sviluppare progetti grandiosi e portarli avanti fino a compimento. In amore è attratto da nuove scoperte. Per questo motivo è piuttosto difficile che un Acquario ascendente Sagittario si impegni in una relazione seria.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store