Segno Acquario ascendente Pesci

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().rende i lineamenti dell'Acquario con ascendente in Pesci più alti e snelli, nonché un'intuizione quasi magica, con doti di chiaroveggenza. A differenza dell'Acquario medio, che ha una visione più pratica della vita, l'ascendente Pesci gli conferisce poteri visionari che smorzano la sua propensione per la logica e lo stimola a guardare il mondo da un'inquadratura più romantica. Quando la realtà diventa sgradevole e amara, evade nel regno della fantasia, dimenticando i debiti e le bollette da pagare.è piuttosto spontaneo e amichevole con tutti. Dato che non sa dire di no a nessuno, a volte dice sì a chiunque, poi si allontana in silenzio e fa qualcos'altro. Questo tipo di comportamento gli crea un'immagine debole e vulnerabile, ma la sua è solo un'arma di difesa contro il mondo esterno pieno di aggressività, che egli cerca di evitare con grande forza. A questo proposito, l'Acquario ascendente Pesci è un idealista sensibile, con una grande immaginazione, che spesso lo fa vivere in un mondo interiore tutto suo, dove trova rifugio quando non riesce ad avere comprensione all'esterno.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store