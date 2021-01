Segno Acquario ascendente Capricorno

Questo significa che la costellazione zodiacale che spuntava all'orizzonte orientale nel momento preciso della tua nascita era quella del Capricorno ed ha condizionato la tua personalità. Se non sai qual è il tuo ascendente, puoi calcolarlouna persona di segno Acquario con ascendente in Capricorno, non c'è bisogno di andare molto lontano, poiché lo trovate sul suo posto di lavoro. È quello che entra per primo e va via per ultimo. L'Acquario è governato da Urano, il dio del progresso, mentre il Capricorno è sotto la protezione di Saturno, il dio del tempo; entrambi danno la massima importanza agli impegni sociali e le attività di lavoro, ma è qui che terminano anche le loro somiglianze.si renderà presto conto che la sua è una combinazione piuttosto difficile, poiché non solo si tratta di uno degli ascendenti più complicati dello zodiaco, ma è anche un sodalizio inconciliabile, con repentini sbalzi di umore che lo portano ad avere spesso dei combattimenti con sé stesso. Sentimentalmente parlando, di sicuro verrà meno il desiderio di libertà insito nell'Acquario, data la natura più pratica e rigorosa del Capricorno, che tendenzialmente aspira a una certa stabilità, come la capacità di portare a termine i propri progetti, farsi una famiglia e avere dei figli, a prescindere da quanto gli possa costare. Insomma, tutto ciò che è impensabile per un persona indipendente come Acquario. La buona notizia è che con il duro lavoro guadagnerà un bel po' di denaro.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store