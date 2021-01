Segno Acquario ascendente Acquario

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati ().si possono identificare le varie caratteristiche per ogni segno zodiacale. Oggi parliamo dell'Acquario con l'ascendente in Acquario, che in questo modo vede duplicate le proprie caratteristiche. Ovviamente, il raddoppio vale sia per i pregi che per i difetti. Sotto gli influssi al quadrato di Urano, gli acquari che hanno l'ascendente nello stesso segno sono costantemente alla ricerca di libertà e innovazione. Questo significa che la loro unica costante sarà l'eterno bisogno di cambiarsi e di cambiare.di questo Acquario elevato all'ennesima potenza, è il suo senso umanitario che lo porta a difendere qualsiasi tipo di ideale. È una persona indipendente, originale e innamorato della libertà. Possiede un'intelligenza creativa che lo stimola a fare le cose in modo differente da tutti gli altri segni dello zodiaco. Un altro tratto della sua personalità è la timidezza, per cui spesso si trova in imbarazzo. L'Acquario con l'ascendente in Acquario non cerca di attirare l'attenzione su di sé, anzi, fa tutto il possibile per passare inosservato, ma molto probabilmente è proprio questo suo modo di essere schivo e riservato, che lo rende così attraente agli occhi degli altri.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store