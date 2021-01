MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi 5 idee per una colazione romantica Come organizzare una perfetta colazione romantica per un' occasione speciale Una colazione romantica può essere un modo per festeggiare un'occasione speciale o semplicemente per sorprendere la persona amata.

Ecco qualche piccolo suggerimento per fare in modo che tutto sia perfetto.

1 - Pancake a forma di cuore

Partiamo dal protagonista di una colazione ben riuscita, il cibo . Dei profumati pancake al cioccolato possono fare al caso vostro. Oltre ad essere golosissimi e di facile realizzazione, potrete renderli anche scenografici dandogli una graziosa forma di cuore.

2 - Bevanda a tema

Che siano un cappuccino o una cioccolata calda , potranno essere decorati con cacao o zucchero a velo utilizzando degli stencil appositi con disegni romantici per una perfetta bevanda a tema .

3 - Quotidiano d'amore

Per una dedica originale, potreste sostituire il giornale quotidiano con uno personalizzato in cui scrivere un messaggio speciale per la persona amata.

4 - Atmosfera

Una colazione romantica perfetta , necessita dell' atmosfera giusta. Per fare questo, procurate petali di rosa , palloncini a forma di cuore e cospargete con questi ultimi l'ambiente in cui si svolgerà la colazione. Un'altra idea potrebbe essere quella di creare con i petali un piccolo percorso che porterà la persona amata dritta alla sorpresa .

5 - Piccolo pensiero

Non dimenticate un piccolo pensiero. Fa sempre piacere scartare qualcosa, anche di simbolico come un indumento con il vostro profumo o una foto incorniciata in ricordo di un momento significativo tutto vostro.

