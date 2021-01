MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Pancake a forma di cuore Ricetta facile e veloce di pancake a forma di cuore Se siete alla ricerca di una ricetta per un dolce d'effetto ma facile e veloce, ecco come si realizzano dei buonissimi e bellissimi Pancake a forma di cuore:



INGREDIENTI

(per 7/8 pancake)



1 uovo

45g di zucchero

100g di farina

100ml di latte

1 cucchiaino di lievito per dolci

200g di cioccolato secondo preferenze

Armatevi di fruste e di pancake a forma di cuore.

In una ciotola unite l'uovo allo zucchero e mescolate; aggiungete poi la farina e continuate a mescolare.

A questo punto, aggiungete il latte e il lievito fino ad ottenere un impasto omogeneo e semiliquido.

Fatto questo, scaldate una padella antiaderente e posizionate lo stampo per pancake a forma di cuore al centro della padella versando un pò d'impasto all'interno.

Dopo qualche minuto, togliete lo stampo con delicatezza e con l'aiuto di una paletta girate il pancake dall'altro lato.

Una volta averli cotti tutti, sciogliete a bagnomaria 200g di cioccolato al latte, fondente o bianco a seconda dei vostri gusti e farciteli.

