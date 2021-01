MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi 5 idee per rendere un regalo speciale Come rendere speciale la consegna di un regalo per qualsiasi occasione Sta per avvicinarsi un evento speciale; un compleanno, un anniversario, o qualsiasi altra festa vi venga in mente e volete rendere unico il pensiero destinato alla persona amata.

Eccomi qui pronta a sfornare qualche suggerimento d'effetto che darà un pò di brio alla consegna del vostro regalo.



1 - Pacco incatenato

La prima cosa che voglio proporvi in assoluto è il pacco regalo incatenato, ovvero non dovrete fare altro che avvolgere la scatola impacchettata con una catena a cui apporrete un lucchetto con una combinazione . La combinazione dovrà rappresentare una data importante o semplicemente dei numeri che vi accomunano alla persona a cui sarà destinata la sorpresa. Per fare in modo che la indovini dovrete scrivere un biglietto con un indizio da risolvere .

La scatola matrioska , non è altro che un insieme di scatole di dimensioni diverse da impilare una dentro l'altra. Il regalo dovrà essere nell'ultima scatola e le dimensioni le sceglierete chiaramente sulla base dell'oggetto che avete acquistato o realizzato. Per questa sorpresa direi di utilizzarne almeno tre. In ciascuna scatola potete inserire un biglietto con delle frasi romantiche o divertenti sulla base delle vostre esigenze.

Un'idea assolutamente originale e fuori dagli schemi è questa scatola divertentissima che vi dà la possibilità di registrare un audio nella scatola stessa che partirà nel momento in cui verrà aperta. È un opzione super carina al classico biglietto di auguri .

Proprio come dice la descrizione, si tratta di una scatola, possibilmente bella grande, piena di piccole sorprese . Potrete riempirla con tanti pacchetti regalo con oggetti che rappresentano qualcosa di significativo, adornati da semplici palloncini mixati a piccoli riempitivi di polistirolo o coriandoli in modo che si debba scavare per trovare i pensierini , oppure potrete riempire la scatola con palloncini ad elio per un effetto WOW all'apertura del regalo.

Infine, ma non meno importante, la nostra amata caccia al tesoro che va bene davvero in qualsiasi occasione. Sta per avvicinarsi un; un, un, o qualsiasi altravi venga in mente e volete rendere unico il pensiero destinato alla persona amata.Eccomi qui pronta a sfornare qualche suggerimento d'effetto che darà un pò di brio alla consegna del vostro

