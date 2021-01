MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi 5 indovinelli per una caccia al tesoro in casa Un po' di spunti per una caccia al tesoro da fare in casa La caccia al tesoro è una di quelle sorprese che può essere adattata in qualsiasi occasione, per cui ho deciso di condividere con voi degli indovinelli che feci a suo tempo e che possono andare bene un po' per tutti:



1

(Nome del festeggiato) oggi è un giorno speciale

e va festeggiato in maniera ideale.

Una sorpresa ti aspetta, per cui corri in fretta

verso la meta prediletta.

Iniziamo da lui: soffice, morbido e col poggiamano,

è il nostro caro amico...

Soluzione: divano



2

Ecco il prossimo indizio

e siamo solo all'inizio.

Freddo e calcolatore,

di parte della nostra vita ne è... il contenitore.

Soluzione: computer



3

Lunga la strada da percorrere eh?

...perchè non vai a vedere dove si cuociono i bignè?

Soluzione: forno



4

Ancora non ci siamo,

che dici... usciamo?

La soglia è quella giusta

ed è lì che troverai la busta.

Soluzione: sotto la porta d'ingresso



5

Ed eccoci qui, lo avrai percepito,

siamo quasi giunti al regalo ambito.

Scava tra gonne, pantaloni e top,

non sarà accettato un flop.

Soluzione: armadio



Finale

Ce l'hai fatta, lo hai trovato,

il regalo tanto sudato.

Spero sia stato divertente,

Spero sia stato divertente,

hai superato la prova brillantemente.

