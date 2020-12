Segno Pesci ascendente Pesci

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati.giocano un ruolo molto importante sull'uomo e la donna di segno zodiacale dei Pesci il cui ascendente è Pesci, rendendo loro un fisico generalmente magro e asciutto. Sul viso spiccano gli occhi un po' gonfi che si presentano con quell'aspetto assonnato, sognante e romantico, tipico dei Pesci. In pratica, questa combinazione astrologica rafforza le caratteristiche e la personalità che sono alla base del segno., è senz'altro una persona assai sensibile, gentile e compassionevole. Possiede una capacità di comprensione e un'incredibile empatia come nessun altro segno. Quando qualcuno gli confida i suoi pensieri, non si limita semplicemente ad ascoltare, ma s'immedesima nei panni della persona che gli sta parlando immergendosi nel suo mondo emotivo. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia, poiché a volte l'ascendente Pesci nuota in direzione inversa allo stesso segno Pesci, tirando fuori a sua natura gelosa, offuscandone la volontà e procurandogli sbalzi repentini d'umore.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store