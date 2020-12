Segno Pesci ascendente Acquario

L'ascendente è la costellazione zodiacale che spunta all'orizzonte orientale nel momento preciso della nostra nascita e condiziona la nostra personalità. Per fare il calcolo del nostro ascendente è necessario sapere il luogo, l'anno, il mese, il giorno e i minuti esatti in cui siamo nati.sono persone che hanno una spiccata sensibilità e che spesso mettono in risalto doti di chiaroveggenza molto elevate. Hanno un carattere eccentrico e una notevole capacità di prevedere il futuro. Grazie alle loro abilità telepatiche, percepiscono cose che gli altri non possono vedere. Il loro scopo è aiutare le persone a comprendere determinate situazioni e trovare gli strumenti per superare i problemi.molta attrattiva e originalità nell'immagine esteriore di coloro che sono nati sotto questa particolare combinazione astrologica. Alcuni hanno paura di loro, perché riescono a penetrare nell'animo umano e vedere, attraverso un semplice sguardo dei loro occhi, tutto il passato delle persone che hanno di fronte. Tuttavia, sono persone molto premurose ed estremamente emotive, ma anche molto tenaci e costanti, il che non sempre coincide con la prima impressione che si ha di loro. In verità, sembrano lontani o completamente distaccati dalla realtà, ma questa è una falsa impressione. Sono curiosi, molto sicuri di sé e conoscono bene il loro valore.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store