Le stelle di dicembre intensificheranno il vostro forte desiderio di cambiare, rompere con il passato e intravedere un futuro migliore o più felice.
Oroscopo del mese di dicembre 2026 per il segno Toro 🐂
Nettuno rimarrà al vostro fianco per tutto il mese di dicembre 2026 condizionando in modo positivo le attività sociali. Il pianeta della spiritualità e delle illusioni vi ispirerà a lottare per i vostri sogni più profondi, per trovare un modo per perseguire la vostra vera vocazione. Riuscirete a capire meglio come trovare un buon equilibrio nella vostra vita e gestire alcuni dei vostri demoni interni. Capirete la necessità di coltivare il vostro giardino personale per vederlo fiorire. Vi consiglio di approfittate di questa straordinaria opportunità per instaurare nuovi contatti e nuove amicizie.
(20 aprile ~ 20 maggio)
Amore: Venere, il pianeta simbolo di bellezza, grazia e amore, è in vena di compiacervi e vi indica di ignorare gli alti e bassi della vostra relazione sentimentale. La fiducia in voi stessi a dicembre sarà più forte e vi farà brillare con un fascino e un carisma in più. La vita coniugale sarà soddisfacente per tutti gli innamorati Toro, e un migliore legame è previsto con le persone che vivono al vostro fianco. Anche il romanticismo avrà una marcia in più. Occorre però che mettiate da parte la vostra diffidenza e seguiate gli impulsi che sono dentro di voi. Scegliete con cura le parole in modo da evitare equivoci e mantenete l'armonia. Siate più premurosi e attenti nelle vostre espressioni. Adoperate la pazienza e lavorate assieme al vostro partner per capire come soddisfare i bisogni reciproci. Per chi è solo sono in arrivo un sacco di appuntamenti romantici. A coloro che aspirano a una convivenza, le stelle suggeriscono di fissare la data intorno alla fine del mese.
Lavoro: Un'orbita piuttosto disarmonica di Saturno, insieme ad altri influssi astrali piuttosto tesi, vi condizioneranno parecchio riguardo al lavoro, allo studio e alle attività in generale, provocando emozioni negative o fuori controllo, oltre a una maggiore preoccupazione per questioni finanziarie. Fortunatamente, ci sono anche dei forti influssi planetari positivi e protettivi, quindi, tutto questo non vi causerà alcun problema. Anzi, sarà benefico, poiché migliorerà notevolmente la vostra intuizione. Tutte le vostre ambizioni e i desideri potranno di sicuro divenire realtà, ma in ogni caso un po' di pioggia deve pur cadere. Provate a mettere a fuoco il vostro principale obiettivo indipendentemente dagli ostacoli che troverete sul vostro cammino.
Salute: Per quanto riguarda il benessere, questo dicembre dovrebbe rivelarsi un periodo sano e attivo per molti di voi nati sotto il segno zodiacale del Toro. Tuttavia, durante la seconda metà del mese, si renderà necessario che vi prendiate un po' più a cuore la cura della vostra persona. Vi sentirete indeboliti dal nervosismo provocato dalle emozioni a causa della vostra naturale angoscia. Fate attenzione agli allarmi riguardo la digestione. State lontani dai cibi grassi e non dimenticate di recarvi ai controlli di routine. Per evitare di cadere in effetti indesiderati, cercate di mangiate cibo sano e fate in modo da non perdere la vostra regolare attività di esercizi.
Fortuna: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 8, venerdì 18 e domenica 27 dicembre 2026.