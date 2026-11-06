Oroscopo dicembre 2026 Pesci

Oroscopo del mese di dicembre 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

vi sembra come se qualcuno vi avesse tirato addosso una specie di maledizione. Forse è per questo che negli ultimi tempi siete diventati un po' imbronciati, taciturni, scontrosi e poco socievoli. Ma a partire da ora non vi dovrete più preoccupare, perché sin dal primo giorno di dicembre, per voi nati sotto il segno zodiacale dei Pesci si risveglierà la buona sorte. Se aprite bene gli occhi, vi accorgerete che vicino a voi c'è una persona che vi vuole un bene pazzo. Infatti, se c'è un ambito della vostra vita che andrà bene durante questo fine anno è senz'altro il settore sentimentale.Negli ultimi tempi la vostra vita affettiva è stata messa come su un bruciatore e questo, a volte, vi ha causato un sacco di problemi. Questo è successo perché alcune "", provenienti da persone vicine a voi, vi hanno tenuto sulle spine. Tutti si sono comportati in modo strano, quasi come se il Sole avesse battuto forte sulle loro teste. È tempo di concedervi un po' di relax, per rasserenarvi e gioire della vostra vita affettiva. A dicembre sentirete l'armonia intorno a voi. Riceverete supporto morale da parte di tutta la vostra famiglia, dagli amici e dal partner. Qualunque cosa accada, le stelle vi aiuteranno a capire e comprendere il valore dei vostri cari, quanto sono importanti e come si prendono cura di voi. I pesciolini soli e quelli delusi dalla vita sentimentale, potranno avere l'occasione di cominciare una nuova storia che finirà quasi certamente con il matrimonio.Ci sono delle prospettive interessanti e incisive riguardo la vostra vita lavorativa, professionale o di studi. Nuovi progetti e nuovi contatti sono in arrivo. Gli Astri di dicembre sono particolarmente positivi per coloro che stanno per iniziare un nuovo lavoro, che si rivelerà essere molto interessante. Le vostre idee precedentemente avviate, si svilupperanno con successo e vi faranno guadagnare forza e velocità. Il vostro oroscopo vi suggerisce di mantenere la mente aperta ed esplorare le nuove opportunità che appaiono all'orizzonte, in quanto queste potranno portare successo in futuro e risolvere eventuali situazioni di crisi. Otterrete un discreto successo nella comunicazione con i vostri colleghi di lavoro di altre città o Paesi. Un viaggio contribuirà allo sviluppo della vostra attività.I primi giorni del mese di dicembre potrebbero assorbire molta della vostra energia fisica e mentale. Sarà necessario un notevole impegno da parte vostra per fare in modo di mantenere i piedi ben piantati per terra. La stanchezza e la noia potrebbero smorzare il vostro spirito per cui fareste bene a prendervi dei ritiri occasionali. Prendetevi cura della vostra dieta conducendo una vita sana e prendendo a cuore voi stessi. Mantenere un buon equilibrio tra alimentazione ed esercizio fisico vi aiuterà a continuare al top della vostra salute.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 3, domenica 20 e sabato 26 dicembre 2026.