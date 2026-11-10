Oroscopo dicembre 2026 Capricorno

Oroscopo del mese di dicembre 2026 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

, il vostro pianeta dominatore, a dicembre potrebbe portare qualche complicazione nella vostra vita, soprattutto in tema di affetto e sentimenti. Un litigio può succedere, specialmente se avete una situazione di convivenza che dura da più di tre anni. In aggiunta, è probabile che ci si mettano anche i parenti ad aggravare ancora di più una situazione già difficile. Inoltre, ci sono molte probabilità di incorrere in disaccordi con i parenti, che potrebbero divenire particolarmente taglienti verso la fine del mese. Se volete un consiglio, sarà meglio se non state a sentire nessuno e agite con la vostra testa. Muovetevi con cautela e siate tolleranti e saggi.Per i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno, l'oroscopo del mese di dicembre 2026 prevede alcune complicazioni nel settore dell'amore, per le quali è consigliabile che siano affrontate con molta diligenza da parte vostra. Cercate di utilizzare al meglio tutti i canali di comunicazione con il partner, questo potrà fare miracoli e rendere il vostro legame di coppia resistere alla prova del tempo. È importante che non agiate di fretta quando vi troverete a dover prendere delle decisioni importanti relative alla vostra relazione affettiva. Quelli di voi che sono ancora single avranno una grande occasione che aggiungerà colore alla vostra vita. Una nuova storia vi colpirà in modo particolare. È possibile che inizierete un legame affettivo in un'altra città o paese, questo porterà un entusiasmo romantico nella vostra vita e rafforzerà la voglia di stare insieme. È difficile fare previsioni sul risultato di questa relazione ma credo che ci siano tutte le possibilità di poter continuare a lungo la vostra storia d'amore.Come ogni anno, anche stavolta, in questo periodo, esce fuori la vostra ambizione di fare grandi cose. Ciò si verifica con voi ogni anno in questo periodo. Ecco che cominciate a mettere in mostra la vostra autorità, mostrandovi piuttosto intolleranti verso i vostri collaboratori o i vostri compagni di lavoro. Cercate invece di non essere in conflitto con loro, ma provate ad allinearvi con i loro interessi. Ci sarà molto lavoro da fare e nuovi progetti per il futuro. Dalla terza settimana in poi gli influssi nefasti di Saturno rallenteranno, e per voi inizierà un periodo molto redditizio. In ogni caso, dovrete prestare particolare attenzione a questo delicato momento della vita, in cui ogni errore potrebbe costarvi parecchio.Nonostante per tutta la durata del mese di dicembre il vostro livello di energia sarà molto alto, vi consiglio di effettuare un monitoraggio continuo del vostro stato di salute e quello dei componenti della vostra famiglia. In questo modo è possibile prevenire condizioni acute di qualche malattia inaspettata ed evitare indesiderate spese mediche. Non esitate se dovete rivolgervi ad un medico specialista. Le stelle consigliano di evitare di mangiare troppo spesso nei fast food.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 11, lunedì 21 e giovedì 31 dicembre 2026.