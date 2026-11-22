Oroscopo del mese di dicembre 2026 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

davanti a voi un periodo particolarmente favorevole sia nelle attività di lavoro o di studio sia nella vita personale, visto che il Sole e la Luna a dicembre saranno in perfetta armonia con gli altri pianeti. Insomma, tutto è pronto per farvi trascorrere un mese splendido. C'è da dire, però, che anche se in questo fine anno la vostra vita in generale andrà a gonfie vele, dovrete fare un po' di attenzione ed essere meno assorti nei vostri pensieri nostalgici, perché ciò può portarvi a trasformare i ricordi passati in una "che blocca il presente e vi impedisce di fare progetti per il futuro. Inoltre, rifugiarsi all'interno del proprio guscio riduce l'interesse per la vita quotidiana, portandovi verso un progressivo isolamento sociale.Secondo le previsioni dell'oroscopo per i nati nell'area zodiacale assegnata al Cancro, dicembre sarà un mese da dedicare al romanticismo. Perciò, gli innamorati appartenenti a questo quarto segno astrologico possono aspettarsi di trascorrere un buon periodo insieme alla persona amata. In particolare, durante la seconda metà del mese noterete un miglioramento nella vostra vita coniugale. Per ottimizzare la relazione occorrerà comunque che rivolgiate più attenzione e comprensione alle esigenze del vostro partner. Le coppie sposate da più di un anno potranno prendere in considerazione la possibilità di allargare la famiglia. Anche per i single ci sono ottime possibilità di trovare il conforto nell'amore in una relazione appagante. Quindi, vi consiglio consiglia di uscire e incontrare persone nuove per aumentare le probabilità di trovare il vostro partner ideale. Tuttavia, non dovrete cercare di costruire un legame a tutti i costi, ma consentire al tempo di lavorare a vostro favore.Fiducia e sicurezza sono le armi che vi daranno la certezza di riuscire in qualunque attività o lavoro svolgiate. Promozioni e/o avanzamenti di carriera sono in arrivo per coloro che desiderano posizioni di rilievo sul posto di lavoro. In ogni caso, questo dicembre è il mese ideale per iniziare gli studi ed acquisire nuove abilità e conoscenze. Alcuni di voi dovranno considerare lo spostamento in un'altra città o in un altro paese, altri cambieranno il lavoro o inizieranno a mettere in atto qualcosa di nuovo. Se il successo non sarà immediato, non dovrete preoccuparvi più di tanto, fate un passo indietro e poi proseguite nuovamente nella direzione scelta. I disoccupati troveranno un buon posto di lavoro e per loro sarà un sogno che finalmente si avvera.La vostra salute dovrebbe essere al meglio rispetto i mesi precedenti, e questo grazie al vostro soddisfacente atteggiamento emotivo. Alcuni disturbi all'apparato digerente sono probabili verso la metà di dicembre, ma con un impatto minimo sul vostro benessere in generale. Prendetevi cura della vostra dieta, conducendo una vita sana, prendendo a cuore voi stessi. In questo periodo sarà bene effettuare un monitoraggio continuo del vostro stato di salute. Così facendo sarà possibile evitare indesiderate spese mediche in misura maggiore.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 10, domenica 20 e giovedì 31 dicembre 2026.