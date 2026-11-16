Oroscopo dicembre 2026 Bilancia

Oroscopo del mese di dicembre 2026 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

nei mesi scorsi si siano verificate delle turbolenze in area zodiacale della Bilancia, molto presto potrete finalmente vivere un periodo di equilibrio e serenità. Giornate di migliore armonia vi attendono a partire dalla metà del mese di dicembre 2026. Non dimenticate però la strada che avete già percorso. Forse c'è qualcuno che va in giro a sparlare di voi e questa cosa vi sta causando un enorme fastidio, ma nei prossimi giorni avrete la possibilità di togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Parenti e amici vi saranno vicini e vi faranno capire che vi vogliono bene. Ascoltate il vostro cuore e non fatevi guidare dalle chiacchiere della gente.La cosa bella è che in questo fine anno potrete trovare giovamento nella vita affettiva e sentimentale. Ma c'è bisogno di un forte impegno da parte vostra se volete entrare in buona comprensione con la persona che vive al vostro fianco e permettere, così, una maggiore stabilità nella coppia. La comunicazione richiederà una delicatezza e un tatto speciale. L'egoismo è da escludere. Solo indirizzando la vostra attenzione verso i sentimenti sinceri riuscirete a proteggere il vostro legame. Una persona del passato potrebbe essere in agguato intorno a voi, sarà bene mantenere anche qui una nota di cautela. Tuttavia, dovreste essere in grado di appianare ogni difficoltà con parole di conforto. Per i Bilancia single questo è un periodo positivo in cui riusciranno ad individuare il partner ideale per la vita. Nuove persone interessanti appariranno lungo il vostro cammino contribuendo a cambiare completamente la vostra vita.Questo dicembre sarà un mese pieno di opportunità di ogni genere per i nati sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ci sarà molto lavoro da fare e nuovi successi per il futuro. È possibile, però, che alcuni rappresentanti di questo segno si carichino di un fardello troppo pesante, sentendosi erroneamente responsabili di tutto, anche delle incombenze degli altri. Moderate questo vostro temperamento, poiché a lungo andare vi può causare dei seri problemi. Un picco di difficoltà potrebbe sopraggiungere verso la fine del mese, quando Saturno si troverà in piena disarmonia con la vostra zona astrologica. Questa potrebbe rivelarsi la parte più dura di tutto questo periodo. Incontrerete situazioni o cambiamenti inaspettati che vi causeranno qualche problema. Armatevi di coraggio e fate vedere al mondo quanto valete.L'Oroscopo di dicembre per il segno della Bilancia consiglia di prestare più attenzione al vostro benessere, in quanto gli influssi dissonanti di Saturno porteranno un calo di potenza della condizione fisica. Ci saranno giorni in cui il vostro umore sarà un po' giù, facendo allentare in qualche modo la fiducia che avete in voi stessi. Cercate di evitate la troppa tensione mentale. Prendete una pausa di tanto in tanto per ritirarvi nel vostro guscio personale. Ciò vi porterà giovamento e vi farà ringiovanire. Prestate attenzione nei viaggi e durante la guida.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 6, mercoledì 16 e venerdì 25 dicembre 2026.