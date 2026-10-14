Oroscopo novembre 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di novembre 2026 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

in netta disarmonia con la costellazione dello Scorpione, può causarvi non pochi fastidi a novembre, principalmente all'inizio del mese, e soprattutto a livello esistenziale. Tutto ciò vi renderà più irritabili del solito e vi spingerà a mettervi sulla difensiva. Meno male che stanno per arrivare altre energie astrali che vi consentiranno di affrontare questo periodo con maggiore serenità. Sentirete dentro di voi una chiamata che vi spingerà ad apportare alcuni cambiamenti nella vostra vita e a risolvere una volta per tutte una vecchia questione che avete in sospeso da tempo.: Mi spiace dirlo ma gli Scorpioni innamorati dovranno prepararsi ad attraversare un breve momento di crisi nei loro legami sentimentali. Affinché la vostra situazione affettiva migliori, dovrete attendere fino all'inizio della terza settimana, allorché Venere non si troverà più in dissonanza e potrà calmare le tempeste che vi stanno attanagliando. Avrete eccellenti opportunità per riconciliarvi con la vostra dolce metà e vivere insieme a lui o lei una seconda luna di miele. Grazie anche ai buoni influssi di Giove, meravigliose armonie avranno luogo e il sorriso della felicità vi accompagnerà. Se siete ancora single, avrete la fortuna dalla vostra parte dal momento che non vi sarà difficile trovare la persona che state cercando. Le vostre energie sono in aumento e il desiderio di divertirvi vi aiuterà a liberarvi delle vostre insicurezze e le esitazioni. Per voi ci saranno incontri romantici che non richiederanno molto impegno da parte vostra.: La vostra attitudine alla socializzazione vi farà eccellere nelle vostre attività e nella professione. Sin dalla prima settimana di novembre, infatti, sotto gli influssi benevoli di Urano, sarete incoraggiati a percorrere nuove strade. Sarà come se per voi fosse giunto il momento di ottenere dalle stelle tutto quello che volete. Inoltre, con l'aiuto di Mercurio riuscirete a entrare nelle cerchie che contano, dove una persona importante vi darà il supporto di cui avete bisogno per effettuare i cambiamenti necessari nella vostra vita lavorativa e sociale. Avrete un buon approccio con i vostri capi (), che sapranno apprezzarvi più di quanto pensiate, e questa per voi sarà una piacevole sorpresa. Fate attenzione a non perdere la concentrazione e a non lasciare le cose a metà. Molto presto otterrete privilegi, riconoscimenti e una promozione.: È consigliabile essere prudenti; non è il momento di agire in modo avventato. Gli influssi lunari autunnali potrebbero rendervi troppo ansiosi e farvi perdere l'attenzione alle cose più semplici. Correte il rischio di incorrere in qualche infortunio. Inoltre, situazioni improvvise di disturbo potrebbero alterare il vostro sistema nervoso che è una delle aree più vulnerabili per i nati sotto il segno dello Scorpione. Evitate di stare da soli durante questo periodo. Fuggite dagli stati malinconici e cogliete l'opportunità di uscire e divertirvi con la famiglia e gli amici.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 2, sabato 14 e sabato 28 novembre 2026.