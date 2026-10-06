Oroscopo novembre 2026 Pesci

Oroscopo del mese di novembre 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

a novembre potrebbero discostarsi in modo considerevole. I cinque pianeti lenti, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, stanno modificando fortemente le vostre emozioni rendendovi più apprensivi del solito. Dovrete ricorrere a tutto il vostro coraggio e prendere delle iniziative se volete raggiungere i vostri obiettivi. Verso la fine del mese, una leggera dissonanza di Marte, il pianeta che porta il nome del dio della guerra, potrebbe rendervi assai suscettibili. Preparatevi al fatto che tutto potrebbe non andare secondo i vostri piani.: Inizialmente il mese di novembre sarà un periodo abbastanza tranquillo per molti innamorati di segno Pesci. Vi saranno offerti diversi momenti di gioia e serenità assieme alla persona che condivide le vostre giornate. A partire dalla seconda settimana, vecchi conflitti potrebbero tornare a galla. Una miriade di sentimenti confusi, tra cui gelosia e sfiducia, potrebbero portare confusione nei vostri sentimenti. Per fortuna, verso la fine del mese la situazione cambierà di nuovo e un oceano di dolcezza e di benevolenza vi sorprenderà. Avrete un supporto importante, visto che dovrete affrontare un autunno piuttosto difficile in tema di argomenti emozionali. Ad ogni modo, prestate maggiore attenzione nelle discussioni con la persona a voi cara, ma anche con parenti, amici e colleghi di lavoro. Se siete single e state cercando la vostra anima gemella, nelle prossime quattro settimane le stelle vi sorrideranno. Venere, bendisposta verso la vostra area zodiacale, vi tenderà le braccia e vi spronerà a cercare nuove conoscenze. È molto probabile che troverete la persona con cui inizierete una relazione che in seguito si rivelerà più seria di quanto pensiate.: In questo periodo voi nati sotto il segno zodiacale dei Pesci fareste bene a rimanere molto svegli e attivi, soprattutto durante la prima quindicina del mese, visto che avete diversi pianeti in posizione davvero interessante. Questo vale anche se dovete risolvere delle questioni in sospeso, perché dopo la metà di novembre tutto potrà essere più complicato. Mercurio vi darà delle opportunità, ma dovrete agire in fretta e non restare immobili senza fare nulla, in attesa degli eventi. Abbiate fiducia in ciò che fate perché le vostre iniziative possono avere dei risultati strepitosi. Questo è un buon momento anche se avete in mente di fare dei piccoli investimenti finanziari, a patto che le uscite non superino le entrate.: Con l'arrivo dell'undicesimo mese dell'anno il vostro corpo vi darà dei segnali molto chiari. Fate attenzione perché potrebbero acuirsi alcune afflizioni che state trascinando da un po' di tempo. Evitate di curarvi da soli e recatevi dal vostro medico di fiducia. Non rinunciate al vostro benessere fisico perché sarà molto importante per voi nei prossimi giorni. Il contatto con l'acqua, attraverso la doccia o la vasca da bagno, sarà un ottimo modo per rilassarvi.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: giovedì 5, lunedì 16 e domenica 29 novembre 2026.