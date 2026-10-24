Oroscopo novembre 2026 Gemelli

Oroscopo del mese di novembre 2026 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

. Potenti influssi provenienti dallo spazio attenueranno le vostre incertezze e le esitazioni sin dall'inizio del mese di novembre, ma ancora più benefici arriveranno dopo la prima quindicina, con Venere e Giove che daranno più luce alla vostra costellazione, consentendovi di portare a compimento tutti quei progetti che avevate lasciato a metà. Posso dire con certezza che siete in un momento fantastico della vostra vita, poiché sopra di voi ci sono due grandi benefattori che vi proteggono. Cogliete l'opportunità per realizzare alcuni dei vostri sogni più belli.: Sentimentalmente parlando, sebbene al vostro fianco ci sia una persona che amate moltissimo, in questo momento state vivendo un periodo di crisi. Tranquillizzatevi, perché a breve ci saranno diversi pianeti che vi aiuteranno a trovare la pace e la serenità nella vostra relazione. Uno di questi pianeti è Marte, che accenderà la vostra carica emozionale che ultimamente è stata poco presente. Liberatevi dai pensieri che vi disturbano. Non consentite a interferenze esterne di ostacolare la vostra vita affettiva. Dalla seconda settimana in poi, grazie al flusso positivo delle stelle, ritroverete una rinata complicità e armonia, e ogni controversia con la persona a voi cara potrà essere risolta. Se siete ancora single, si può dire che tra tutti e dodici segni zodiacali saranno proprio i Gemelli a condurre una vita sentimentale molto impegnata. Grazie ai favori di Venere, potrete uscire e conquistare chiunque. È possibile che un grande amore possa nascere da un sentimento che fino a ieri consideravate solo un'amicizia.: Questo novembre sarà un mese favorevole per i viaggi e tutto ciò che riguarda l'estero. Non a caso, si sta aprendo senza dubbio un periodo molto produttivo per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, sia dal punto di vista delle attività lavorative sia degli studi. Non isolatevi e apritevi al dialogo per vedere le cose da un altro punto di vista. Giove vi proteggerà, e grazie anche all'appoggio di Mercurio e Venere, vi arriveranno circostanze davvero favorevoli, specialmente durante la parte finale del mese, quando riceverete un aiuto incondizionato da una persona che vi stima molto. Tenetevi pronti, perché arriveranno ottime occasioni. E anche se non sarà qualcosa che realizzerete dall'oggi al domani, ci rifletterete con una visione rivolta al futuro. Riceverete una somma di denaro extra e sarà fantastico per voi.: Nel campo del benessere dovrete prestare attenzione alle crescenti tensioni, specialmente a quelle a livello mentale, poiché potrebbero causarvi malesseri fisici. Voi Gemelli a volte siete i giudici implacabili di voi stessi e potreste anche sentirvi un po' malinconici, oscurando quello che altrimenti sarà un mese molto promettente. È giunto il momento che voi ci mettiate tutto l'impegno e cerchiate di ridurre le agitazioni e il nervosismo accumulati durante gli ultimi giorni, magari provando a fare un po' di relax quotidiano per almeno dieci minuti. Esercizi di rilassamento come lo Yoga, possono esservi utili per riportare l'ottimismo e l'autostima a un livello ottimale.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 7, domenica 15 e giovedì 26 novembre 2026.