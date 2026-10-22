Oroscopo novembre 2026 Cancro

Oroscopo del mese di novembre 2026 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

è assai favorevole alla vostra area zodiacale e per tutto il mese di novembre vi darà l'opportunità di portare avanti le vostre idee con maggiore entusiasmo, anche se, visti gli effetti nefasti di Saturno, sarà meglio che voi nati sotto il segno zodiacale del Cancro riflettiate con più calma e agiate con maggiore prudenza. Cercate di tenere sotto controllo la vostra tendenza a giudicare troppo severamente gli altri e siate più flessibili nelle vostre valutazioni. In questo modo, non solo farete esperienze positive ma guadagnerete la comprensione delle persone intorno a voi. Soprattutto, non prestate attenzione ai pettegolezzi perché possono portarvi a conflitti inutili a causa delle maldicenze di terzi.: La strategia del corteggiamento è sempre attuale e molto gratificante, poiché facilita il dialogo con la persona vicina al vostro cuore. Inoltre, fare la corte è senz'altro un elemento fondamentale per creare armonia all'interno della relazione. Qualsiasi decisione o progetto abbiate intenzione di intraprendere nei prossimi giorni e che riguardano voi e i vostri cari, cercate di sfruttare la prima quindicina di novembre, perché nella seconda parte del mese, con Venere e Giove in dissonanza al vostro spazio di cielo, c'è la possibilità che si possano creare dei malintesi con l'altra metà. Se siete ancora single e volete conquistare il cuore della persona che in questo momento vi attrae, allora sarà meglio che vi sbrighiate. Vi consiglio di farvi avanti il prima possibile, visto che il pianeta della bellezza è ancora bendisposto con la vostra area astrologica. Avrete la possibilità di incontrare nuove persone. Non cercate avventure passeggere, perché vi possono creare delle complicazioni.: Riguardo alle attività lavorative e professionali, il mese di novembre 2026 sarà particolarmente vantaggioso per i nativi in area Cancro, soprattutto nelle prime due settimane, giacché Mercurio, il pianeta della comunicazione, girerà in moto armonico e sarà molto favorevole. Se lavorate in proprio, è molto probabile che riceverete proposte davvero incoraggianti che vi apriranno nuove strade. Fate appello a tutte le vostre doti percettive per essere al posto giusto nel momento giusto e scegliete le offerte migliori secondo i vostri obiettivi. Nel caso voi lavoriate alle dipendenze di terzi, fareste bene a evitare qualsiasi tipo di attrito con i vostri colleghi e/o collaboratori perché ciò potrebbe danneggiarvi. Alla fine del mese le cose miglioreranno. Nel frattempo, cercate di pazientare. Un viaggio di lavoro sarà il regalo che gli astri hanno previsto per voi.: Le stelle stanno lavorando instancabilmente per mantenere balsamico lo spicchio di cielo del Cancro. In pratica, Nettuno continuerà ad apportare energie molto positive per il vostro benessere fisico e mentale. Oltre a tutto ciò, anche il Sole, Mercurio e Marte vi trasmetteranno una grande forza e il desiderio di reagire proprio quando le difficoltà vi sembreranno insormontabili. Una questione apparentemente controversa potrebbe disturbarvi. Non lasciatevi trasportare dai pensieri negativi e concedetevi una pausa per riflettere e ritrovare la calma. Se vi sentite stanchi, un viaggio di piacere potrà alleviarvi la tensione.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: lunedì 2, giovedì 12 e sabato 21 novembre 2026.