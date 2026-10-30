Non so più scrivere a mano, spero di non disimparare anche a leggere

In poche parole, sorridendo mi ha detto che non so più scrivere a mano.

Perché succede

Usiamo sempre il telefono e il computer;

Il cervello dimentica i piccoli movimenti della mano;

Scrivere con la penna richiede uno sforzo fisico che la tastiera non esige.

, carta e penna sono diventate superflue. L'uso di computer, tablet e telefoni cellulari ci spinge a smettere di scrivere a mano, quasi senza che ce ne rendiamo conto. Si chiama "" o declino della coordinazione motoria fine, causato dal disuso. Quando digitiamo su tastiere e smartphone, il cervello smette di allenare i movimenti muscolari necessari per tracciare le lettere.mi sono recato inper sbrigare alcune commissioni. Al termine delle operazioni, dopo avermi fatto rifare per innumerevoli volte la mia firma "" sul touchscreen di quel diabolico strumento elettronico (), il funzionario (), ha sorriso e mi ha detto che di volta in volta la mia firma peggiorava e diventava sempre più illeggibile., così, mi sono messo a fare delle ricerche in Internet e ho scoperto (), che l 'uso intensivo della tecnologia sta causando una progressiva perdita delle abilità di scrittura a mano, soprattutto nei ragazzi. Un fenomeno spesso definito come "", facilitata dalla memorizzazione visiva piuttosto che motoria., schermi tattili e correttori ortografici stia modificando il modo in cui il cervello elabora le informazioni scritte. Infatti, diverse ricerche e osservazioni pedagogiche suggeriscono che l'uso pervasivo della tecnologia sta portando a un progressivo disimparare o a un peggioramento delle capacità di scrittura, specialmente quella a mano., poiché penso che saper scrivere a mano e sfoggiare una bella calligrafia va al di là di una semplice espressione estetica.da qualche parte che una grafia ordinata e pulita indica che siamo in perfetta sintonia con il nostro pensiero e con quello che vogliamo comunicare. È associata a capacità organizzative e attenzione ai dettagli, riflettendo una personalità meticolosa che si prende il tempo necessario per dare garanzia di precisione.che una volta davanti al computer dimentico tutte queste belle cose. Mi metto a scrivere senza pormi tanti problemi, poiché con il Times New Roman, Sans-serif o Arial, tutto appare bello e preciso. E non solo, giacché non ho nemmeno bisogno di servirmi di una gomma per cancellare una parola o una frase sbagliata, con il rischio di dover buttare il foglio nel cestino, giacché con il tasto "" si sistema tutto.continuo a disimparare a scrivere a mano. Spero solo di non disimparare anche a leggere, o di trovarmi un giorno nelle condizioni di mettere una X al posto della firma.