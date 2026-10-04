Il Bosco dei Due Cuori

Anonimo

Fu così che nacque l'invidia:

Il tradimento:

La confessione:

Il lieto fine:

tra le pieghe di una terra che nessun cartografo ha mai tracciato, dove persino i venti perdono la rotta, esiste un luogo che nessuno ha mai visto: il. È un luogo che si tramanda sottovoce, come si fa con le cose preziose, e ogni volta cambia un po’, perché il bosco ascolta e si lascia modellare da chi lo racconta., in questo bosco si è consumata una storia di invidia e di generosità, due concetti che descrivono atteggiamenti, emozioni e stili comportamentali umani in contrasto tra loro, e di un incantesimo che si è ritorto contro chi lo ha lanciato. Un racconto fiabesco tra il tenebroso e luminoso, proprio come piace a me, e un finale che respira aria di speranza., due giovani allievi cresciuti insieme sotto la guida dello stesso Maestro, un uomo anziano molto saggio che insegnava a leggere i sussurri degli alberi e a parlare con le piccole lucciole magiche che abitano il mondo.non appena toccava qualcosa con le mani, quella cosa riluceva, come se ritornasse alla sua forma di purezza. Ombra, invece, aveva un talento meno vistoso ma ugualmente potente: sapeva ascoltare ciò che gli altri non dicevano, e spesso era lei a capire per prima quando qualcuno aveva bisogno di aiuto., e per molti anni furono inseparabili. Poi, un giorno, il loro Maestro, ormai troppo vecchio e stanco, annunciò che avrebbe scelto uno dei due come suo successore.. Non perché aveva dei meriti maggiori, ma perché il suo dono era più raro, più appariscente, più appropriato da mostrare al Consiglio del Bosco dei Due Cuori., Ombra si mostrò felice davanti a tutti i presenti, ma il suo fu un sorriso rigido, teso e artificiale. Dentro di sé sentì qualcosa muoversi. Un'orribile creatura, nera come la fuliggine, entrò nel suo cuore e le sussurrò: "" Quella creatura aveva un nome antico:. Nascondeva gli oggetti di Luce, scompaginava i suoi appunti, lasciava che piccoli incantesimi, qua e là, gli sfuggissero di mano. Nulla di grave, niente di troppo cattivo, ma abbastanza seri da fargli commettere degli errori nei momenti importanti, screditandolo agli occhi degli altri., che vedeva la buona fede nel cuore delle persone, non capiva. Sentiva solo che qualcosa tra loro si stava spezzando.convocò Luce per una prova decisiva: doveva rendere luminoso il "", un luogo buio dove la luce non entrava da secoli., divorata dalla creatura malvagia che le era entrata nel cuore, fece una cosa molto cattiva: nascose lo specchio magico che amplificava il dono di Luce. Senza quello specchio, portare a termina la prova sarebbe stato impossibile., Ombra notò che la creatura dell'Invidia nel suo cuore era cresciuta. Era diventata enorme. Non sussurrava più: ringhiava. Ombra capì che non era lei a usare quella creatura, ma era la creatura a usare lei.. Luce non si arrabbiò. Non gridò e le disse soltanto: "sortirono l'effetto di un incantesimo. La creatura dell'Invidia si ritrasse dal cuore di Ombra, si accartocciò e cadde a terra come una foglia secca. Ombra pianse. Non per dolore, ma per sollievo., usando solamente il suo dono naturale. E funzionò. Il Sentiero delle Radici si illuminò di una luce viva, sebbene tremante, ma umana. Il Consiglio lo nominò successore del Maestro, ma Luce rifiutò. Disse che il Bosco aveva bisogno di due cuori, non di uno solo.divennero i primi Custodi Gemelli del Bosco dei Due Cuori: uno dava luce alle cose, l'altra ne ascoltava le ombre. Da quel giorno, ogni volta che qualcuno chiedeva loro quale fosse la lezione più importante, essi rispondevano: "".