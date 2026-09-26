Oroscopo ottobre 2026 Toro

Oroscopo del mese di ottobre 2026 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

sarà un mese importante per molti di voi. La gestione dei vostri demoni interni vi renderà più capaci ed efficienti, ma non aspettatevi grandi passi avanti. Se fino a ieri vi siete aggrappati ai vecchi ricordi, è giunto il momento di lasciare andare il passato. Fate un po' di spazio nella vostra vita e superate i pensieri che producono dolorosi ricordi in voi, anche se il vostro problema non è ricordare momenti spiacevoli, né idealizzare una vita desiderata, il buio arriva quando vi rifugiate nelle vostre visioni in continuazione. È tempo di chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo.Un graduale pieno di ottimismo e la possibilità di liberarvi da vecchi vincoli è quanto vi promette Giove assiema alla considerazione di un profondo bisogno di rafforzare gli affetti. Finora vi siete comportati come se la persona accanto a voi fosse un ostacolo per poter raggiungere l'ambito successo, ed è per questo che spesso si sono create delle incrinature nella vostra relazione. Ebbene, la buona notizia è che le stelle di questo decimo mese del 2026 porteranno un miglioramento nella vita sentimentale degli innamorati di segno Toro, sebbene metterà alla prova il vostro comportamento teso alla possessività. Occorrerà che coltiviate il vostro giardino personale se volete vederlo fiorire. Vostro malgrado, alcune circostanze vi obbligheranno a concedere maggiore fiducia al vostro partner e anche ai figli, se ne avete. Se il vostro cuore è ancora libero, dovrete essere disposti a correre dei rischi e a lasciare andare le paure che vi limitano. Inizierete una storia che presto potrà diventare un'avventura emozionante.Se avete intenzione di fare dei cambiamenti in ambito lavorativo o professionale, bisogna che procediate con molta cautela e una maggiore circospezione. Saturno, considerato il "" che impone disciplina, responsabilità e maturità, non è nel suo aspetto migliore, perciò, è molto probabile che voi Toro vi troverete ad affrontare problemi che in precedenza avevate evitato a causa della loro complessità, e dovrete usare tutta la vostra forza e determinazione per avere successo. State tranquilli, perché le stelle vi ispireranno e vi aiuteranno a trovare soluzioni che prima non eravate riusciti a trovare. Verso la fine del mese avrete la possibilità di ottenere alcuni risultati lusinghieri e l'ottenimento di un possibile aumento di carriera. Questo potrebbe portarvi nella condizione di dover affrontare alcune rivalità con i vostri colleghi e/o collaboratori sul posto di lavoro.Dal punto di vista dell'energia e del benessere, ottobre sarà sicuramente un periodo soddisfacente per molti nati sotto il segno del Toro. Fate attenzione soltanto a non lavorare troppo, altrimenti potreste avere delle difficoltà nel trovare il tempo necessario per ricaricare le vostre risorse. Sarà necessario prestare più attenzione a ciò che il vostro corpo ha bisogno. Mangiate del cibo adeguato ed eseguite degli esercizi fisici abbinati al riposo mentale. La partecipazione a spettacoli o passeggiate in montagna possono contribuire efficacemente a ricaricare le vostre energie.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 11, martedì 20 e martedì 27 ottobre 2026.