Oroscopo ottobre 2026 Leone

Oroscopo del mese di ottobre 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

. Vi sentirete forti e senza paura di affrontare qualsiasi difficoltà. Una volta chiarito a cosa mirate, per voi sarà facile capire come ottenerlo. All'inizio della seconda settimana del mese, Venere, il pianeta dell'amore e della bellezza busserà alla porta della vostra Casa astrologica. Voi apritela, e fatela entrare perché è molto probabile che la dea della piccola fortuna terrà in mano una sorpresa che vi renderà molto felici. Attirerete la buona sorte nella vostra vita e nessuna delle sfide che vi siete posti vi resisterà.Il vostro sarà uno dei segni più favoriti in questo periodo dell'anno 2026, grazie soprattutto agli influssi benevoli di Venere, che saranno rafforzati dal Sole e dalla Luna. Tra pochi giorni la dea Venere sarà in piena armonia con il vostro settore stellare, portandovi una gradita sorpresa. Un gesto tenero, o un inaspettato sviluppo romantico con una persona che conoscete da tempo, ma che nemmeno sospettavate ci potesse essere una storia d'amore. Le prossime settimane saranno particolarmente adatte per quei Leoni che ancora non hanno deciso la data di matrimonio, ma che vogliono al più presto sigillare e firmare un impegno di convivenza a lungo termine con una persona davvero speciale. Per i single, negli ultimi giorni del mese si prospetta un incontro interessante che potrebbe arrivare attraverso un evento sociale o da una festa. Tutto ciò accenderà il vostro entusiasmo, rendendovi più affettuosi, cortesi, gentili, premurosi e meno superficiali.Questo è un periodo di grandi successi per voi, soprattutto in relazione al lavoro e ad altre questioni legate al denaro, sulle quali dovreste concentrare le vostre energie. La socievolezza sarà una delle migliori armi che avrete a disposizione. Riuscirete a determinare con precisione le intenzioni dei vostri interlocutori e di farle coincidere con le vostre aspettative. Questo è il momento migliore per fare una prova di audacia. Il coraggio con cui esporrete le vostre idee sarà il perno del vostro successo, soprattutto durante i colloqui. Potrete raggiungere un miglioramento nel vostro settore di competenza prestando attenzione ad ogni singolo dettaglio. Chiaramente, se volete ottenere le giuste soddisfazioni sarà necessario sfruttare tutte le risorse che avete a disposizione, e siccome per voi Leoni non esistono mezze misure, una volta avviati sarà difficile che torniate indietro.In questo mese di ottobre sarà richiesta molta della vostra di energia. Avvertirete il bisogno naturale di riprendere il vostro senso di equilibrio. La cosa migliore per voi, se volete vincere le vostre sfide, è di riuscire a riequilibrare il riposo mentale attraverso il sonno. Inoltre, sarebbe positivo prendere in considerazione dei prodotti freschi per la vostra dieta o l'aggiunta di vitamine. Per di più, introdurre nel vostro stile di vita una mezz'ora di esercizio fisico ogni giorno non potrà che esservi di aiuto.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 6, venerdì 16 e domenica 25 ottobre 2026.