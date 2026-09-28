Oroscopo ottobre 2026 Ariete

Oroscopo del mese di ottobre 2026 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

sarete al massimo delle vostre energie assieme a tutte le qualità che contraddistinguono i nati sotto il segno dell'Ariete. Pronti, ottimisti e pieni di vita, spontanei e in cerca di libertà, sentirete il bisogno di combattere per fini nobili. Scintillanti di luce propria illuminerete e attirerete la gente intorno a voi. Ciò potrà far nascere qualche sentimento di gelosia tra alcuni dei vostri amici. Se occorre, allontanate chi si comporta in modo meschino. Quelli che vi vogliono bene teneteveli stretti, perché vi saranno sempre vicini.Vi aspettano grandi sorprese. Con Venere e Giove bendisposti, il mese di ottobre 2026 sarà in grado di portarvi al settimo cielo sul fronte dei sentimenti e del romanticismo. Già da un po' di tempo il pianeta della bellezza vi sta strizzando l'occhio e ha deciso di farvi passare un periodo molto tenero assieme al vostro compagno o la compagna, facendovi apparire più sensibili e premurosi. Questo porterà sicuramente una miglioria nel legame che vi unisce alla vostra dolce metà. Non c'è dubbio che ci saranno giorni particolarmente felici o fortunati per molti Ariete. È importante, però, che non lasciare tutto al destino, ma anche fare la vostra parte. Fate attenzione verso la fine del mese, quando dovrete essere estremamente attenti e cauti a causa di screzi che potrebbero portare qualche attrito in famiglia. Disaccordi che sono comunque destinati a scomparire presto, perché gli astri sono pronti a darvi una mano. Se siete single, fate attenzione agli amori a prima vista e astenetevi dal prendere decisioni che vi impegnano nel lungo periodo.La fortuna busserà alla vostra porta. In verità, per i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete si prospetta un periodo molto generoso. Condizioni astrali assai favorevoli vi renderanno più ricettivi alle nuove idee, riuscendo così a dare nuova vita ai progetti già intrapresi ma che erano fermi da tempo. Se siete in attesa di una promozione o un avanzamento potete beneficiare del sostegno di Giove, perciò, aspettatevi nuove situazioni molto positive che porteranno un miglioramento nella vostra vita. Questo significa che molto presto riceverete il frutto del duro lavoro svolto durante gli ultimi mesi. State in guardia, perché sebbene alcune offerte possano portare degli utili, altre potrebbero avere come conseguenza qualche perdita. Se siete alla ricerca di profitti a breve termine, è necessario che siate cauti. Vi consiglio di pensare con calma e rivedere attentamente tutti i pro e i contro prima di prendere una decisione.Mantenere un buon grado di benessere non sarà per niente difficile per voi Ariete se saprete utilizzare le vostre energie in modo propositivo. Ancora una volta, vale la pena sottolineare che se non volete andare incontro a eventuali complicazioni, dovrete mantenervi a debita distanza dagli zuccheri e dai cibi grassi, in quanto questi potrebbero influire negativamente sulla vostra salute. Inoltre, per evitare affaticamento e tensioni dovreste fare un poco di esercizio fisico. Evitate di mangiare troppo e recatevi presso un centro Spa per mantenervi in forma.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 6, lunedì 19 e lunedì 26 ottobre 2026.