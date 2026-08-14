Oroscopo settembre 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di settembre 2026 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

avranno un impatto importante sulla vostra vita, soprattutto perché ci sono alcuni aspetti molto positivi. Mercurio vi darà gli strumenti necessari per affrontare i problemi che si sono creati negli ultimi tempi. Anche Venere si affaccerà da sopra le nuvole e per voi nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione, l'oroscopo diventa premonitore di buone notizie. Cercate di approfittare quanto più vi è possibile di questi buoni influssi e prendete le decisioni necessarie per reindirizzare la vostra vita nella direzione desiderata. Farete le scelte giuste se ascolterete tanto la ragione quanto il cuore.La magnifica costellazione che governerà il vostro destino dal cielo di settembre vi darà l'opportunità di vivere una vita molto più vicina a ciò che desiderate, o di realizzare alcuni dei vostri sogni più importanti. In campo sentimentale questo sarà un periodo assai vantaggioso per molti innamorati Scorpione che vivono in una relazione di coppia. Per voi ci sarà anche la presenza di Venere, il pianeta della bellezza, che regnerà con tenerezza sul legame d'amore che vi unisce al vostro partner. Inoltre, nelle prossime quattro settimane sarete guidati da Mercurio e Urano, entrambi molto bendisposti verso la vostra costellazione, che vi daranno il coraggio di parlare di quegli argomenti delicati che ultimamente sono stati motivo di controversie con la persona amata. Per quelli di voi che hanno il cuore ancora libero, il clima di settembre sarà segnato più da brevi storie anziché da impegni seri. Sarà comunque un periodo di buon auspicio, perché le stelle promettono delle avventure molto romantiche.Il settore delle attività dello Scorpione non sarà altrettanto favorito come quello personale. Molto presto vi troverete sotto gli influssi distorti di Saturno. Questo farà sì che incontriate una forte resistenza sul luogo dove lavorate. In pratica, avrete la sensazione che i vostri sforzi siano ostacolati. Il vostro oroscopo vi invita alla discrezione. Non parlate della vostra vita privata con i colleghi di lavoro. Le cose miglioreranno dopo la metà di settembre, quando gli influssi combinati di Giove, Urano e Nettuno vi permetteranno di fare scintille. La fortuna sarà al vostro fianco. Per molti di voi si prospetta una proposta interessante in arrivo, che, ebbene in un primo momento potrà sembrarvi un'offerta da non prendere in considerazione, esaminatela attentamente prima di rifiutare. Vi sono, infatti, buone probabilità che questa possa portare un rilevante miglioramento al vostro conto in banca.Grazie al sostegno di Urano, riuscirete a trovare un migliore equilibrio fisico e soprattutto psicologico. Assicuratevi di condurre uno stile di vita sano e le stelle del mese di settembre vi permetteranno di vivere in buona salute. Anche le vostre capacità di recupero saranno molto alte. Fate attenzione a Nettuno, perché tenderà a rendervi alquanto vulnerabili. Niente panico, non rischiate nulla di serio. In caso di insonnia, delle tisane rilassanti saranno più che sufficienti a compensare il vostro equilibrio.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: mercoledì 2, sabato 12 e giovedì 24 settembre 2026.