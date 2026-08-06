Oroscopo settembre 2026 Pesci

Oroscopo del mese di settembre 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

sarà un periodo entusiasmante per molti nati nel segno zodiacale dei Pesci. La vostra costellazione si trova a un livello molto favorevole e incoraggia fortemente all'azione e a nuove iniziative. Nelle previsioni del vostro oroscopo di settembre è contemplato che avrete un periodo davvero emozionante, pieno di possibilità e occasioni. Voi sapete bene che con un atteggiamento costruttivo vi sarà più facile ottenere ciò che volete. Lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni e vivrete momenti prosperi e felici.In materia di sentimenti, negli ultimi tempi avete vissuto momenti veramente difficili, ma siate certi che quanto prima le tensioni si ammorbidiranno. Con l'aiuto di Mercurio, Venere e Giove, che nelle prossime quattro settimane vi guarderanno con benevolenza, per voi Pesci si susseguiranno giornate emozionanti in cui riceverete le attenzioni della persona che vive al vostro fianco. Inoltre, potrete finalmente pensare a qualcosa che soddisfi le aspettative di entrambi. Perciò, se avete deciso che è tempo di diventare mamma o papà, questo è un momento fortunato per cominciare a pensare ad aumentare la famiglia. Se invece non avere ancora nessuno che vi faccia compagnia in queste tiepide serate autunnali, sappiate che da lassù le stelle stanno cercando in tutti i modi di farvi conoscere la persona che riempirà le vostre giornate. Per alcuni di voi c'è la possibilità di veder nascere una storia di cuore sul posto di lavoro. Scoprirete molto presto se questo vale anche per voi.Una potente congiunzione di energie astrali porterà cambiamenti significativi e molto positivi nella vostra vita. Inizierete il mese di settembre con la possibilità di fare alcuni piccole innovazioni in area lavoro o studi. Sotto gli influssi di Giove, assai bendisposto verso la vostra area zodiacale, vi accorgerete come a poco a poco vi adatterete alle nuove modalità che le attività di lavoro o di studio richiedono in questo momento. Di sicuro, troverete la stabilità nel vostro impegno e amerete quello che farete. Se avete intenzione di avviare una nuova attività, questo è il momento ideale, poiché ci sono buone condizioni, ma è necessario che vi organizziate al meglio se volete raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. È il momento di scommettere in grande.Il settore benessere a settembre sembra essere piuttosto delicato per voi nativi dei Pesci. Non che abbiate niente di serio da temere, ma alcuni aspetti disarmonici di Saturno potrebbero indebolire la vostra resistenza fisica, per cui sarete più esposti alla stanchezza. La qualità e la quantità di cibo ingerito sarà molto importante durante le prossime quattro settimane. È consigliabile bere molta acqua, spremute di frutta fresca e infusi di buona qualità, possibilmente lontano dai pasti. Questo vi aiuterà a purificare il vostro organismo.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: mercoledì 2, domenica 13 e martedì 29 settembre 2026.