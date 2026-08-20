Oroscopo settembre 2026 Leone

Oroscopo del mese di settembre 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

i nati sotto il segno zodiacale del Leone a settembre comincia un periodo cruciale che vi farà liberare dai vecchi fardelli per accogliere nuove opportunità. Le stelle stanno preparando sorprese e incontri che cambieranno i vostri piani. Non lasciate nulla al caso e non affidatevi alla fortuna. Se avete un'idea o un sogno da realizzare, non perdete tempo, perché questo è il momento giusto in cui si possono avverare quei desideri che avete tenuto gelosamente conservati. A partire dalla seconda settimana potrebbero sorgere delle tensioni causate dalla gelosia di persone intorno a voi. Non lasciatevi trasportare dalle emozioni e agite con cautela. Se avete avuto una delusione di qualsiasi genere, vi riprenderete molto presto.L'atmosfera astrale del mese di settembre 2026 sarà particolarmente favorevole agli innamorati Leone che intendano ravvivare quei sentimenti che ultimamente si erano un po' affievoliti. Se di recente avete dovuto affrontare degli sgradevoli disaccordi in famiglia, finalmente potrete tracciare una linea che vi separerà dal passato e ricostruire il legame con una migliore prospettiva futura. Seguite i vostri sogni, qualsiasi fantasia vi passa per la testa, perché è con la persona che avete al vostro fianco che troverete la felicità. Con lui o lei riscoprirete la gioia che saprà rafforzare il vostro amore. Se vivete da soli, nelle prossime settimane non avrete motivo di lagnarvi. Grazie alle forze congiunte di Giove e Mercurio, per voi sono previsti incontri memorabili. Presto ci sarà un incontro meraviglioso che vi farà risvegliare i sentimenti. Fatevi trasportare da questa emozione, perché nasce sotto una buona stella.Le prospettive di lavoro e di carriera sono molto promettenti in questo momento. Per voi Leoni a settembre si aprirà la strada per il successo senza incorrere in grossi ostacoli. Liberatevi al più presto da certi obblighi vincolanti. Avrete così più libertà di poter agire in tutte le direzioni. Le stelle convergono su di voi, vi aiutano e vi dispensano un oceano di energia. Non trascurate il vostro aspetto fisico né il vostro comportamento in pubblico, perché se la vostra personalità è in equilibrio, riuscirete a convincere tutti e il successo sarà vostro. Potete crederci se vi dico che non passerete inosservati. Perciò, non prestate ascolto a chi vi consiglia di fermarvi in questo momento, perché non avete nulla da temere. Sentirete il bisogno di lanciare un progetto che avevate in mente da tempo.Sul versante del benessere la situazione sarà un po' più delicata, giacché c'è una configurazione dissonante di Saturno che fa temere l'arrivo di possibili disturbi che in alcuni casi potrebbero rivelarsi alquanto fastidiosi. Anche Marte sarà in aspetto disarmonico. Una mancanza di concentrazione, derivata dal nervosismo, potrebbe predisporvi a inconvenienti o incidenti. Perciò, fate attenzione alla fretta e alle imprudenze, soprattutto se guidate l'auto o usate macchinari sul posto di lavoro.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: venerdì 4, domenica 13 e giovedì 24 settembre 2026.