Oroscopo settembre 2026 Ariete

Oroscopo del mese di settembre 2026 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

a trascorrere questo mese di settembre all'insegna dell'innovazione in cui di sicuro non mancherà un tocco di fortuna. Sin dai primi giorni le stelle saranno favorevoli allo spicchio di cielo dell'Ariete e, in un crescendo luminoso, sapranno scatenare una vera tempesta di emozioni. Grazie ai buoni influssi di Giove e poi di Venere, per voi sono in previsione una caterva di soddisfazioni in tutti i settori della vostra vita. In ogni caso, riuscirete a portare a termine i vostri compiti senza troppi sforzi. Inoltre, potrete stabilire una relazione di amicizia e di fiducia con le persone che vi sono vicine. Lasciate che gli eventi seguano il loro corso e molto presto le vostre preoccupazioni saranno risolte.Le relazioni sentimentali dell'Ariete a settembre saranno favorite da Giove che, sin dall'inizio del mese, formerà una condizione molto armonica all'interno della prima costellazione zodiacale, creando un ambiente tranquillo e sereno soprattutto per quanto riguardano i vostri legami affettivi. Sono sicuro che per voi sarà uno dei periodi più belli di questo secondo semestre 2026, in cui sarete al centro di un turbinio di emozioni. Inoltre, più avanti vi arriveranno anche gli influssi benevoli di Venere, che nella seconda parte del mese si congiungerà a Giove. L'unione di questi due pianeti vi porterà molta fortuna in campo sentimentale. Se siete soli, per voi c'è anche l'ottimo aspetto di Nettuno, il pianeta dei sogni, che vi regalerà momenti davvero entusiasmanti. Se siete single e state cercando la vostra anima gemella, presto sarete accontentati. Soltanto, vi consiglio di non avere tanta fretta. L'impazienza è una cattiva consigliera. E poi, il vostro oroscopo vi assicura che il tempo giocherà a vostro favore.Sul piano delle attività in generale, forse non sarà tutto così facile e scorrevole come in tema delle relazioni affettive, poiché ci sono alcuni transiti planetari che molto probabilmente ostacoleranno ciò che riguarda il vostro lavoro o gli studi. Di sicuro posso dirvi che dovrete lottare in ogni momento per ottenere dei risultati positivi, che non sempre arriveranno. Oltretutto, Marte è in dissonanza al vostro sole natale e non potrà fornirvi le energie di cui avrete bisogno. C'è la probabilità che possano sorgere complicazioni che inevitabilmente avranno un impatto negativo sul vostro ego, per cui, spesso vi sentirete stanchi e sfiduciati. Fortunatamente, il vostro connaturale entusiasmo vi spingerà ad andare avanti. Verso la fine del mese vi sarà dato tutto il necessario per vivere con serenità.Questo nono mese dell'anno inizierà con gioia, speranza e ottimismo. Il vostro stato di benessere sarà imbattibile per tutto settembre. La stabilità emotiva e una tangibile crescita a livello finanziario faranno miracoli sul vostro morale al punto che non solo sarete in buona forma, ma vi sentirete anche ringiovaniti. Quei problemi cronici che nonostante i trattamenti sembravano non trovare una via d'uscita, un poco per volta miglioreranno. Dovete solo restare calmi, senza farvi prendere dal panico, perché nulla di negativo potrà accadervi in questo periodo.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: domenica 6, sabato 12 e sabato 26 settembre 2026.