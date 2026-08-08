Oroscopo settembre 2026 Acquario

Oroscopo del mese di settembre 2026 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

sentirete il desiderio di avviarvi verso un cambiamento e durante questa nuova metamorfosi potrete notare dei risultati davvero eccellenti. Sicuramente, sarà un mese molto proficuo riguardo agli aspetti legati al lavoro, agli studi o al denaro. Per qualcuno di voi ci sarà la possibilità di fare un viaggio che vi aiuterà ad entrare in contatto con nuove persone e differenti culture. È tempo che mettiate insieme i vostri piani e le aspirazioni e costruiate qualcosa di nuovo che duri nel tempo. Fuggite dai pensieri negativi che possono sorgere nella vostra mente e affrontate i prossimi 30 giorni con entusiasmo. Non fermatevi davanti a nulla.Voi innamorati Acquario siete quelli che mettono il dialogo al primo posto sebbene non sempre riuscite a ottenere una buona intesa con le persone a cui volete bene. In questo mese di settembre la vostra area zodiacale dei sentimenti sarà presieduta da Mercurio, in orbita armonica con la vostra costellazione, che favorirà il buon dialogo con l'altra vostra metà. Anche Venere è in ottimo aspetto, perciò, potrete vivere con gioia una relazione piena di complicità, pur se con qualche piccola scaramuccia, a causa di una leggera dissonanza di Saturno che susciterà in voi un poco di agitazione. D'altra parte, ciò può servire a rendere più emozionante la vita di coppia. Se ancora avete il cuore libero, la fiamma di un'insolita emozione vi catturerà. Approfittate di ogni opportunità che vi sarà presentata. Una storia cominciata in questo periodo sarà una promessa di felicità permanente. Verso la fine mese c'è la possibilità che ritorni una fiamma del passato.Grazie agli aspetti positivi di Mercurio, avrete idee brillanti. Anche Marte sarà in armonia con il vostro spazio astrologico, e farà sì che durante questo mese di settembre sarete guidati dall'ambizione. Vi sentirete invincibili, intraprendenti, forti, e con questo atteggiamento otterrete tutto ciò che vi siete prefissati. Se avete qualche problema che vi turba, questo è il momento adatto per risolverlo. Mettete via le vostre paure. Non lasciate che i dubbi o la sfiducia blocchino le vostre opportunità. La vita sta per regalarvi quello che vi meritate. Se invece non siete soddisfatti della vostra situazione attuale e volete cambiare attività, il vostro oroscopo vi consiglia di non lasciate l'attuale lavoro senza prima di esservi assicuratevi in anticipo dell'affidabilità di quello nuovo. Fate attenzione nell'ultima settimana, potrebbe essere necessario sostenere spese su cui non avevate contato e le vostre finanze potrebbero risentirne.A volte, voi di segno Acquario vi mostrate duri fuori, ma dentro siete teneri e vulnerabili. Spesso, quando la vita vi mette alla prova, la vostra sensibilità vi fa soffrire più di quanto dovreste. A causa di ciò, siete sempre attenti a qualsiasi evento che possa mettere in pericolo il vostro delicato equilibrio. Prendetevi cura del sistema digestivo, in particolare dello stomaco e del fegato, perché saranno inclini a soffrire in caso di eccessi a tavola. Evitate la vita sedentaria. Lunghe passeggiate e la pratica di uno sport vi aiuteranno.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: giovedì 3, martedì 15 e lunedì 28 settembre 2026.