Luci stop lampeggianti per frenata di emergenza obbligatorie in UE

A cosa serve il lampeggìo del segnale di stop di emergenza?

L'autista di un veicolo frenò bruscamente quando un animale gli attraversò la strada.



Preso alla sprovvista, il conducente del veicolo che seguiva, non riuscì a fermarsi in tempo, e, in una frazione di millisecondi, andò a sbattere fortemente con la parte anteriore della sua auto contro la parte posteriore della prima auto, causando un brutto tamponamento.



Di colpo, l'inerzia spinse l'auto anteriore e i suoi occupanti in avanti. Il veicolo posteriore vide la sua carrozzeria anteriore andare in mille pezzi assorbendo l'energia cinetica dell'impatto. Fortunatamente, poiché stavano guidando a velocità moderata su una strada cittadina, non ci furono vittime. Tuttavia, entrambi i conducenti riportarono un colpo di frusta e danni considerevoli ai loro veicoli.

Quali veicoli devono essere dotati dei nuovi dispositivi?

Un altro passo verso la sicurezza.

Come funziona la tecnologia ESS:

Attivazione: L'ESS si attiva automaticamente quando il conducente frena bruscamente mentre il veicolo viaggia a una velocità superiore a 50 km/h;

L'ESS si attiva automaticamente quando il conducente frena bruscamente mentre il veicolo viaggia a una velocità superiore a 50 km/h; Decelerazione: il sistema rileva in tempo reale una decelerazione drastica superiore a 6 m/s²;

il sistema rileva in tempo reale una decelerazione drastica superiore a 6 m/s²; Risposta visiva: le luci dei freni posteriori iniziano subito a lampeggiare avvisando il conducente che segue, riducendo il tempo di reazione umana fino a 0,2 secondi (equivalente a circa 5 - 6 metri di spazio di frenata a 100 km/h).

le luci dei freni posteriori iniziano subito a lampeggiare avvisando il conducente che segue, riducendo il tempo di reazione umana fino a 0,2 secondi (equivalente a circa 5 - 6 metri di spazio di frenata a 100 km/h). Miglioramento della percezione del movimento e della profondità: L'alternanza ritmica aiuta il cervello a valutare più efficacemente le distanze e la direzione, motivo per cui è ampiamente utilizzata per i segnali di pericolo o i mezzi di soccorso.

, tutte le auto di nuova immatricolazione vendute nell'Unione Europea devono essere dotate del sistema di segnalazione di arresto di emergenza), progettato per rendere più evidenti le frenate improvvise e ridurre il rischio di tamponamenti. In buona sostanza, frenando di botto, le luci dei freni iniziano a lampeggiare.fa parte dell'aggiornamento al Regolamento UE 2019/2144 che stabilisce i requisiti per l'omologazione obbligatoria di veicoli a motore, imponendo lo standard di sicurezza avanzata dei veicoli e riguarda solo le auto immatricolate per la prima volta dopo l'entrata in vigore del regolamento ()., che rimangono accese in modo continuo durante la normale frenata, il sistema automatico ESS fa lampeggiare rapidamente le luci posteriori quando rileva una decelerazione dell'auto particolarmente energica.è quello di attirare più rapidamente l'attenzione del guidatore del veicolo che segue, consentendogli di reagire immediatamente, riducendo così la probabilità di un tamponamento, proprio ciò che è mancato ai conducenti della seguente storia che descrive uno degli incidenti più frequenti.di questo incidente fornisce una chiara lezione sull'importanza di evitare distrazioni alla guida e di utilizzare un sistema visivo adeguato in modo da reagire prontamente all'arrivo di eventi imprevisti., il dispositivo si attiva quando il veicolo viaggia a una velocità superiore a 50 km/h e subisce una frenata improvvisa, con una decelerazione superiore a 6 metri al secondo., il sistema analizza in tempo reale la velocità, la pressione sul pedale e l'intervento dell'ABS e del controllo di stabilità. Una volta superate queste soglie, le luci posteriori passano da una luce rossa fissa a un lampeggio rapido. In alcuni modelli più recenti, nel momento in cui il veicolo si ferma completamente, possono attivarsi in automatico anche le luci di emergenza ().riguarda tutte le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri immatricolati nell'Unione europea a partire dal 7 luglio 2026. La legge prevede che i proprietari dei veicoli già in circolazione non avranno l'obbligo di effettuare modifiche e potranno continuare a utilizzarli senza alcun intervento. C'è da aggiungere che negli ultimi anni alcuni produttori di automobili avevano già introdotto questa funzionalità, ma ora è diventata un requisito obbligatorio per l'immatricolazione dei nuovi modelli.fa parte di un pacchetto più ampio di sistemi di assistenza alla guida che l'Unione Europea sta progressivamente rendendo obbligatori. Il principio è sempre lo stesso, cioè, rendere le situazioni di pericolo immediatamente riconoscibili agli altri utenti della strada. Infatti, è stato appurato che nei tamponamenti, anche pochi decimi di secondo possono fare la differenza tra una frenata efficiente e un incidente., sebbene si tratti di una tecnologia piuttosto semplice, il lampeggio delle luci dei freni durante una frenata di emergenza aiuta il conducente della vettura che segue a percepire più rapidamente la gravità della situazione e a reagire tempestivamente, poiché è stato appurato che la luce lampeggiante attiva un segnale visivo che il cervello umano elabora molto più rapidamente rispetto a una luce fissa.