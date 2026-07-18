Oroscopo agosto 2026 Vergine

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

, tra cui Sole e Luna, vi regaleranno momenti particolarmente piacevoli, sia che li trascorriate con i vostri cari, che preferiate stare da soli o che li dedichiate a un'attività professionale. Giove vi spingerà ad agire nel modo diretto al fine di arrivare a porre rimedio su alcuni ritardi o per dare più ossigeno ai vostri progetti. Il destino si allineerà ai vostri desideri molto più del solito. Sta per iniziare una fase molto favorevole della vostra vita, grazie agli influssi favorevoli di Marte e Mercurio, sebbene non mancherà qualche sfida e/o tensione. Successi e traguardi arriveranno attraverso l'azione e il superamento degli ostacoli.Se avete intenzione di trasformare in realtà il vostro potenziale romantico, sarà necessario cambiare stile di vita e le vostre abitudini. Non lasciate che le opinioni di amici e parenti causino frustrazione nella vostra vita sentimentale. La vostra energia mentale si rafforzerà alla grande e la cosa più importante per voi sarà il legame con il vostro coniuge, che durante il mese di agosto vi apparirà più dolce e romantico. Sul fronte personale, i vostri cari si baseranno su di voi per avere conforto. Potreste trovarvi coinvolti in alcune tensioni familiari, a causa di disaccordi o malintesi. Sarà bene che vi manteniate fuori dalla mischia e adottiate una posizione neutra e conciliante, senza parteggiare di più da una parte o dall'altra. Le previsioni di agosto per le donne nate sotto il segno zodiacale della Vergine dicono che ci potrebbe essere alle porte la nascita di un bambino. Se siete ancora single, sebbene di solito non sia facile per voi, questo è un buon momento per aprirvi al mondo esterno e coltivare le vostre amicizie. Una persona nuova entrerà nella vostra vita e v porterà fortuna.Eventi importanti si verificheranno nel corso del mese. Generalmente, voi della Vergine siete apprezzati per il vostro impegno e la diligenza sul lavoro. Tuttavia, negli ultimi tempi avete avuto poche opportunità ed avete dovuto attendere con perseveranza che vi arrivasse l'occasione giusta. E come un buon vino in una botte di rovere, siete maturati e adesso potete raccogliere i frutti del vostro duro lavoro. Durante il mese di agosto potreste ritrovarvi a coprire ruoli importanti e indipendenti, dove la qualità del vostro lavoro parlerà per voi. Ci sarà una forte crescita nella carriera e un aumento di reputazione che riguarderà la vostra area di attività o di professione. Se non vi sentirete ricompensati in modo adeguato per i vostri sforzi, allora dovrete essere pronti a passare a un altro settore in cui le vostre abilità saranno maggiormente apprezzate.Siete nella vostra forma migliore e il morale è alto. In generale, questo mese di agosto 2026, non vi causerà problemi di salute, però potrebbe rivelarsi un periodo frenetico, con la possibilità di apportarvi molta stanchezza. Se ciò dovesse accadere, sarà necessario sedervi un momento per apprezzare e accettare voi stessi per come siete. Questo è anche un'occasione ideale per sviluppare una pratica spirituale o un esercizio di meditazione. Imparare ad amarvi attraverso uno stile di vita corretto è il bene più grande che potrete fare a voi stessi.I giorni fortunati di questo mese per il segno della Vergine, sono: domenica 2, venerdì 14 e martedì 25 agosto 2026.