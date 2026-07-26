Oroscopo agosto 2026 Toro

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

, si prevedono grandi opportunità per il Toro, soprattutto per quanto riguarda le questioni che intraprendete a medio o lungo termine, sia sul lavoro che in altri ambiti. Se avete domande ancora senza risposta, nei prossimi giorni riuscirete a risolvere tutte le cose lasciate a metà nelle settimane precedenti. Sarete in grado di affrontare qualsiasi difficoltà e le vostre frustrazioni vi aiuteranno a ottenere di più. Sarete in grado di mostrare a tutti come migliorare la vita e portarla ad un livello superiore. Per quelli di voi che sono in procinto di firmare un impegno a lungo termine, questo è un buon periodo per prendere decisioni importanti che riguardano il vostro futuro.Sul fronte dei sentimenti, i nati sotto il segno del Toro vivranno un legame così intenso come mai era successo prima d'ora. Vi attendono momenti di grande felicità. Un magnifico allineamento planetario derivante dal Sole e da Venere darà impulso a un profondo e positivo cambiamento nella vostra vita, anche se non avverrà rapidamente, bensì in modo più graduale. Percepirete importanti segnali di questo grande cambiamento. L'eccellente armonia cosmica che prevarrà nelle prossime settimane vi libererà da situazioni o persone che vi hanno frenato o causato dei problemi. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, di sicuro non avrete problemi nel fare nuove amicizie, sebbene quando si tratta di parlare di romanticismo, preferiate lasciare che gli altri facciano il primo passo. Vi consiglio di non pensarci troppo. Prendete le vostre decisioni e seguite il vostro istinto. Sapete meglio di chiunque altro qual è la persona che fa per voi, e scoprirete presto di aver avuto ragione.Il Toro viene generalmente considerato un segno dal temperamento calmo e placido che preferisce prendere i propri tempi. Infatti, voi non amate che vi si faccia fretta o essere sottoposti a pressione. Invece, con l'arrivo del mese di agosto vi renderete conto che è arrivato il momento di mettere da parte la vostra timidezza, o di restare in attesa che le opportunità di lavoro vi cadano in grembo. Gli influssi armonici di Urano sapranno portarvi nuove speranze, aprendovi la strada a future attività e progetti di ogni tipo. Molto presto ci sarà un cambiamento formidabile. Il vostro senso di creatività sarà potenziato al fine di ottenere le migliori prestazioni. I vostri sforzi daranno grandi frutti, anche se ci vorrà un po' di tempo prima che si concretizzino. Attenzione ai pericoli in agguato negli angoli intorno a voi.Anche se beneficerete di una solida salute, per voi del Toro è consigliabile dare uno sguardo alle condizioni dell'intestino e soprattutto a tutto ciò che interessano le vie respiratorie. Marte oltrepassa la vostra costellazione, per cui, anche se la vostra salute in generale rimarrà soddisfacente, farete bene a focalizzare le vostre energie nella direzione più positiva. Ricaricate le vostre batterie poiché la vostra energia potrebbe lentamente scemare. Ascoltare i segnali spesso impercettibili inviati dal vostro corpo, ma nel frattempo, è importante per il vostro benessere fisico, emotivo e mentale, che pratichiate un buon esercizio fisico, in particolare le attività che fanno sviluppare i fianchi e le cosce, come l'aerobica, ma anche la bicicletta o passeggiate a piedi in campagna.I giorni fortunati di questo mese per il segno del Toro, sono: sabato 1, martedì 11 e sabato 22 agosto 2026.