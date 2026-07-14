Oroscopo agosto 2026 Scorpione

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

, o almeno assicuratevi che quelli che fate non siano troppo rigidi, perché le cose potrebbero non andare come previsto e ciò che più sperate di conseguire potrebbe sfuggirvi di mano, anche se poi lo otterrete comunque. Per una serie di motivi, potreste vivere momenti di disagio o preoccupazione per questioni finanziarie e materiali. Potreste persino ricevere notizie negative o inquietanti, forse qualcosa legato a un'importante iniziativa imprenditoriale che avete intrapreso di recente. Tuttavia, alla fine, tutto si risolverà o tornerà sulla buona strada.Passione e gelosia sono i due ingredienti scritti sulla vostra carta di nascita. Dovrete fare un po' di attenzione, perché la riuscita della relazione con la persona che amate dipenderà dalla sincerità del vostro comportamento. Con l'arrivo del mese di agosto 2026 si farà più forte il vostro desiderio di dare e ricevere amore, sebbene diventerete più sospettosi e diffidenti. Se siete in una relazione già collaudata per voi Scorpioni non ci saranno grossi problemi, mentre per coloro che sono sposati da poco, può nascere qualche battibecco che, se non state attenti può portarvi fino alla separazione. Tutto questo perché, come al solito, siete bravi ad attirare l'attenzione su di voi. Prima vi pavoneggiate e poi non sopportate la gelosia che voi stessi avete scatenato nel cuore del vostro partner. Se siete ancora single, nelle prossime settimane le stelle vi infonderanno un sentimento così magico che vi farà riconoscere a prima vista la persona giusta per voi, che non potrà fare altro che obbedire al vostro magico fascino.Se state pensando di rendervi più indipendenti, oppure siete in procinto di avviare una nuova attività, il mese di agosto ha tutte le premesse di essere un periodo molto produttivo per i nati nel segno zodiacale dello Scorpione. La fortuna sarà dalla vostra parte nel caso in cui stiate pensando a un nuovo progetto. Ci sono inoltre possibilità di progresso e di carriera. Fate attenzione, perché un vostro collega o collaboratore, cercherò di crearvi dei problemi a livello personale e/o professionale, ma senza riuscirci. Non mancheranno momenti in cui vi sentirete di non essere ricompensati abbastanza per i vostri sforzi. In ogni caso, questo potrebbe essere un periodo di promettenti successi per voi, a condizione che siate disposti a lavorare davvero sodo. Speculazioni e investimenti dovranno essere evitati in quanto potrebbero causarvi delle perdite finanziarie.Da quando Urano è uscito dal vostro segno, il vostro stato di salute è andato via via migliorando. Presto riceverete buone notizie su di un accertamento che avete fatto ultimamente. Noterete che siete molto più in forma rispetto agli ultimi tempi e vi dovrete preoccupare molto meno per il vostro benessere. Resta comunque importante dosare le vostre energie durante le calde giornate del mese di agosto. Evitate lo stress e le preoccupazioni inutili, e, in ultima analisi, siate più consapevoli di voi stessi. Questo è un periodo eccellente per iniziare una dieta per purificare il corpo. Per coloro che hanno bisogno di perdere qualche chilo, è molto probabile che riusciate a portare a buon fine una dieta e perdere il peso che desiderate.I giorni fortunati di questo mese per il segno dello Scorpione, sono: mercoledì 5, martedì 18 e martedì 25 agosto 2026.