Oroscopo agosto 2026 Pesci

Oroscopo del mese di agosto 2026 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

voi Pesci appartenete a un segno d'acqua, avete una innata predisposizione a pensare con il cuore prima che con la testa. Ma ora è giunto il momento di cominciare a fare ragionamenti più pratici, specialmente se riguardano le persone a voi vicine, e soprattutto nella relazione con il vostro partner. Cercate di sfruttare quanto più è possibile le occasioni di divertimento con la vostra famiglia. Magari potreste pensare a un data per fare un bel viaggio. In questo periodo sarete portati a fare un sacco di conoscenze nuove. Nel vostro oroscopo c'è la possibilità di qualche nascita. Verso la fine del mese i vostri pensieri si faranno più chiari. Sarà il momento di cominciare a meditare su ciò che riguarda il vostro futuro.Se nelle scorse settimane siete rimasti senza l'appoggio di Venere, ad agosto il pianeta della bellezza tornerà nella sesta casa dove rimarrà per tutta l'estate, portando cambiamenti e sorprese, o semplicemente un periodo un po' più effervescente sia nella vostra vita sentimentale che nelle questioni materiali o mondane in generale. Ciò renderà la vostra vita personale più dinamica e piena di piacevoli impressioni, inoltre, vi consentirà di gioire profondamente del legame affettivo con il vostro partner. In questo periodo sarete portati a fare conoscenze nuove e stabilire le date per alcuni viaggi di piacere. Buone notizie in materia di cuore per i pesciolini single. Se da poco avete chiuso una storia che vi ha causato molta sofferenza, svanirà definitivamente dalla vostra vita, facendo posto a un'altra relazione che vi porterà una felicità molto più grande, anche se potrebbe iniziare come un'amicizia.Mercurio sta per iniziare un transito importante. Per i Pesci che hanno la loro attività nel commercio o nelle comunicazioni, questo è un momento propizio per fare buoni affari, ma è meno favorevole nel caso in cui dovreste assumervi dei rischi, oppure fare delle innovazioni. Il mese di agosto è perfetto se siete alla ricerca dei vostri progetti. La vostra voce interiore vi consentirà di trarre le conclusioni che vi faranno avanzare con chiarezza, senza incanalarvi in inutili esitazioni che vi farebbero solo perdere tempo. D'altra parte, la vostra immaginazione vi porta ad avere idee estremamente positive, soprattutto se lavorate in un settore collegato ad un'attività commerciale nell'ambito della distribuzione, nella vendita o nel settore merceologico.Con il sopraggiungere del caldo afoso di agosto, per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci inizia un periodo in cui si sentiranno più stanchi del solito, tuttavia, questo non significa che sarà un mese negativo per voi. Occorrerà solamente che lasciate al vostro corpo il tempo di recuperare. Alcuni di voi potrebbero andare incontro a episodi di malessere interiore. Come in molte altre occasioni, potreste essere minacciati dalla malinconia o da un inaspettato calo dell'umore, anche se tutto sta andando alla grande. Una delusione nella vostra vita sentimentale o familiare potrebbe esserne la causa, anche se in realtà il destino vi porterà presto una soluzione inaspettata al problema. La vitalità arriverà, ma dovrete essere pronti riceverla.I giorni fortunati di questo mese per il segno dei Pesci, sono: sabato 1, lunedì 10 e sabato 22 agosto 2026.